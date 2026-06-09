Datos Clave El protagonista: Lucas Romero, volante paraguayo que llegó a préstamo a principios de año desde el Deportivo Recoleta. El plan financiero: Universidad de Chile ejercerá la opción de compra de su carta para venderlo rápidamente al extranjero y asegurar ganancias. El destino: Juárez FC de la Liga MX asoma como el principal interesado para quedarse con los servicios del mediocampista de 23 años.

Universidad de Chile ya comienza a planificar la reestructuración de su plantel de cara al segundo semestre del 2026, donde el gran objetivo de Fernando Gago es escalar posiciones y darle caza a Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026. En ese escenario, la dirigencia de Azul Azul no solo mira posibles llegadas, sino que prepara una movida de ajedrez en el mercado de fichajes para desprenderse de Lucas Romero. El volante guaraní no ha logrado el protagonismo esperado en el Centro Deportivo Azul, por lo que el club ejecutará una millonaria jugada a tres bandas para transferirlo al extranjero.

¿Cuál es el plan de la U de Chile para vender a Lucas Romero?

El mediocampista se encuentra a préstamo en la tienda laica, pero su pase pertenece a Deportivo Recoleta de Paraguay. Sin embargo, en su contrato existe una cláusula que le otorga a la U la primera opción para adquirir su carta, elemento que será fundamental en la inminente negociación.

Según destapó el representante del jugador, Regis Marques, en conversación con Radio Monumental de Paraguay, la fórmula es clara: “Tenemos que ver con la U, que tiene la opción de compra. Va a comprar y luego vender… Van a ejercer la opción de compra que tiene con Recoleta y después vender a Lucas, si llega la propuesta que estamos cerca de concretar”.

De acuerdo a la información recabada en las últimas horas, Azul Azul debe obligatoriamente ejecutar esta cláusula para poder negociar con terceros. “El club tiene que activar la compra o seguir con el jugador en préstamo”, advirtió el agente, aclarando que la U debe pagar entre 600 mil y 800 mil dólares para quedarse con el 80% del pase (el 20% restante seguirá en poder del equipo paraguayo).

Juárez FC a la carga: El inminente destino del paraguayo

La urgencia por ejecutar la cláusula de compra radica en el fuerte interés internacional por Romero. Según confesó Marques, existen negociaciones avanzadas para que el volante emigre al fútbol azteca, siendo el Juárez FC de la Liga MX el elenco mejor posicionado para desembolsar los dólares que exige la U.

Pese a que el paraguayo apenas suma 311 minutos (con un gol) entre Liga de Primera y Copa de la Liga bajo la conducción de Fernando Gago —lo que incluso le costó quedar fuera de la nómina de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026—, su entorno no cierra la puerta a ninguna opción.

“Lucas está contento en la U, está cómodo en el club y en Chile. Pero si aparece una propuesta importante para todas las partes, claramente será una situación que habrá que analizar”, cerró el representante, dejando en claro que las próximas horas serán vitales para sellar el particular negocio redondo del Romántico Viajero.