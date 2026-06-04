Datos Clave Horas contadas: Lucas Romero dejaría Universidad de Chile al término del primer semestre. Interesados locales: Según En Cancha, Limache y Ñublense están tras los pasos del jugador. Lo miran desde el exterior: El volante paraguayo también gusta a FC Juárez de México.

Universidad de Chile ya comenzó a trabajar en el mercado de pases. Los azules pretenden sumar algunos nombres para reforzar su plantel, pero también deben definir algunas salidas.

Ese es el caso de Lucas Romero, volante paraguayo que arribó a inicios de año como incorporación estrella, pero que no logró ganarse un lugar con Meneghini ni tampoco con Gago, por lo que todo indica que partirá al término de la primera rueda. El jugador que quedó fuera del Mundial suma interesados en el fútbol chileno, pero en las últimas horas se conoció que un club mexicano está tras sus pasos.

¿Qué clubes quieren a Lucas Romero?

Hace algunos días fue En Cancha quien reveló que Deportes Limache y Ñublense aparecen como opciones para fichar a Lucas Romero de cara a la segunda parte del año e incluso advirtieron que también había un interés desde México, aunque sin revelar el club.

Este jueves fue el periodista Andrés Rolón quien dio a conocer cuál es el equipo tras los pasos del guaraní. Se trata de FC Juárez, que ve con buenos ojos sumar al centrocampista a sus filas.

“Lucas Romero está para salir de la U de Chile, donde no fue utilizado por el DT Fernando Gago. Su siguiente destino podría ser el fútbol mexicano, Juárez FC está interesado en el mediocampista paraguayo”, consignó el comunicador en su cuenta de X.

Lucas Romero está para salir de la U de Chile, donde no fue utilizado por el DT Fernando Gago.



Su siguiente destino podría ser el fútbol mexicano, Juárez FC está interesado en el mediocampista paraguayo. pic.twitter.com/6uvlm6F7OC — Andrés Rolón (@AndresRolon86) June 4, 2026

¿Por qué Lucas Romero dejará la U de Chile?

Lucas Romero llegó a inicios de año a Universidad de Chile como flamante refuerzo. El futbolista arribó al Centro Deportivo Azul con el cartel de seleccionado paraguayo y luchando por ganarse un puesto en la Copa del Mundo 2026.

Pese a ello, no logró convencer a Francisco Meneghini, quien apenas lo utilizó. Sin embargo, su situación tampoco cambió con Fernando Gago, con quien prácticamente no ha visto acción.

Con la camiseta del Romántico Viajero, Romero suma solo 276 minutos en 5 partidos. Por ello, su salida parece inminente pese a tener contrato con la U por todo el 2026.