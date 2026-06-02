Datos Clave Sin protagonismo: Durante la temporada, el volante apenas ha disputado cinco partidos oficiales con la camiseta laica. Decisión tomada: El jugador y su agencia de representación ya evalúan anticipar el término de su préstamo en Universidad de Chile. Golpe económico: Su marginación de la Copa del Mundo le hizo perder un millonario bono a las arcas de la concesionaria estudiantil.

Universidad de Chile no solo se enfoca en los resultados del campeonato, sino que en las oficinas del Centro Deportivo Azul el mercado de pases ya comenzó a moverse con fuerza. El técnico Fernando Gago ha delineado su plantel ideal y, en esa reestructuración, uno de los refuerzos extranjeros llegados a principios de año parece no tener cabida. Se trata de Lucas Romero, quien vive un complejo presente tras ser borrado de las citaciones, lo que sentenció su marginación del Mundial 2026 y activó de inmediato a su representante para buscarle un nuevo destino futbolístico.

Fichajes U de Chile: ¿Por qué Lucas Romero se va del club?

El panorama para el mediocampista de 23 años se volvió insostenible. “El futuro de Lucas Romero en Universidad de Chile parece estar cada vez más lejos del Centro Deportivo Azul”, señalan fuentes cercanas a Al Aire Libre. Aunque el volante paraguayo mantiene un contrato vigente hasta fin de año, tanto la dirigencia azul como la representación del futbolista ya “evalúan anticipar el término de su préstamo”.

“La situación del volante en Universidad de Chile está lejos de ser la ideal”. El jugador llegó a la escuadra laica con la expectativa de “sumar minutos, consolidarse y aumentar sus opciones de ser considerado por la selección paraguaya rumbo al Mundial”, pero el resultado fue completamente adverso.

Los números respaldan su inminente salida. Durante la temporada, Romero apenas ha disputado cinco partidos y suma solo 276 minutos en cancha. Además, el jugador no registra goles ni asistencias oficiales con la camiseta azul.

Con Fernando Gago en la banca técnica, el escenario empeoró. Su última aparición fue el pasado 5 de abril, en el triunfo 4-0 de la U sobre Deportes La Serena, partido en el que fue titular, pero salió reemplazado al término del primer tiempo”. Desde esa jornada, el paraguayo no ha vuelto a jugar oficialmente con la camiseta azul.

¿Qué equipos buscan el fichaje del mediocampista paraguayo?

Ante este inminente quiebre, el mercado se abrió rápidamente para el ex seleccionado guaraní. En primera instancia, está “latente la opción de volver a Recoleta (cuadro dueño de su pase) a jugar Copa Sudamericana”.

Sin embargo, en el medio local ya existen instituciones que dieron el primer paso. “Dos clubes del fútbol chileno aparecen atentos a su situación: Deportes Limache y Ñublense”. Según reveló En Cancha, ambos equipos “ya realizaron sondeos y conversaciones preliminares-informales por el mediocampista”.

De estas opciones, el elenco de la Región de Valparaíso corre con ventaja. “Limache surge como la opción que toma más fuerza”. El equipo que adiestra Víctor Rivero “perdió por lesión a Ramón Martínez, una de sus piezas más importantes en el mediocampo, y buscará con urgencia un reemplazante en el mercado de fichajes de invierno”. A nivel internacional, el jugador también “ya despertó interés desde México”, por lo que las opciones para abandonar el CDA están sobre la mesa.

La millonaria pérdida que sufrió la U de Chile por el “cortado”

El escaso rodaje de Romero no solo afectó su carrera deportiva, sino que impactó duramente las finanzas del club. El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, presentó la nómina de la Selección Paraguaya para el Mundial 2026 y entre los convocados no figura el volante de Universidad de Chile. El último cupo en el ataque de la lista definitiva de 26 jugadores fue ocupado por Isidro Pitta.

De haber sido incluido en la nómina mundialista, la participación de Romero habría significado un importante ingreso económico para las arcas del conjunto estudiantil. Gracias al mecanismo de compensación de la FIFA, en la concesionaria laica habrían podido recibir hasta 11 mil dólares por cada día que el jugador permaneciera disputando la Copa del Mundo.