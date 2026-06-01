La ministra del Deporte, Natalia Duco, se sumó a la disposición del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de ayudar en la construcción del anhelado estadio de U de Chile, ya que se refirió este lunes a las palabras del Mandatario, quien nuevamente tocó el tema en su Cuenta Pública de este 1 de junio en el Congreso Nacional en Valparaiso.

Duco dejó claro que el ministerio estará disponible para todos los clubes que requieran colaboración. La exlanzadora de bala apuntó a un enfoque amplio, que incluye al fútbol pero también a otras disciplinas que esperan crecer en materia de infraestructura.

¿Qué dijo la ministra Natalia Duco sobre el estadio de U de Chile?

En diálogo con CNN Chile, la ministra Natalia Duco señaló: “Vamos a recibir tanto a Azul Azul como a cualquier club deportivo que nos pida colaboración para facilitar la realización de los estadios deportivos para los distintos clubes, ya sea para el fútbol, pero sobre todo para todos los otros deportes que merecen tanto la atención y el desarrollo de infraestructura en el deporte”.

Además, añadió: “No depende de nosotros. Nosotros estamos viendo todos los deportes en nuestro país, pero por supuesto que estamos a disposición de trabajar con el club cuando ellos nos estimen, nos solicitan la reunión”.

El guiño del Presidente Kast al estadio de la U en la Cuenta Pública

En la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast habló de este tema: “”Como hemos anticipado en estos días, estableceremos una mesa de trabajo para impulsar un plan de recintos deportivos para Chile que permita acelerar, mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener un espacio propio para desarrollar sus actividades”.

El Mandatario nuevamente no mencionó particularmente a U de Chile, pero evidentemente que está dentro del discurso implícitamente, justo en días en que Lampa se abrió a la posibilidad de recibir el recinto.