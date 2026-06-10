Datos Clave Tajante desmentida: El bicampeón de América negó rotundamente haber recomendado la contratación de un delantero uruguayo a la gerencia deportiva de Azul Azul. El candidato: Nicolás “Diente” López se encuentra en el radar universitario tras confirmarse su inminente salida de Nacional de Montevideo por decisión técnica. El visto bueno: Pese a descartar su rol como “agente”, Vargas alabó las condiciones técnicas del charrúa y aseguró que sería un gran aporte para el equipo de Fernando Gago.

La búsqueda de un centrodelantero de jerarquía se ha transformado en la gran obsesión de Universidad de Chile para este mercado de pases. En medio de esa urgencia ofensiva, el nombre del uruguayo Nicolás López irrumpió con fuerza desde la otra cordillera, trayendo consigo el rumor de que Eduardo Vargas habría sido el gran gestor y nexo para acercarlo al Centro Deportivo Azul. Ante este escenario, el propio “Turboman” enfrentó los micrófonos en la antesala del duelo ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2026 para despejar las dudas y aclarar su verdadero rol en las negociaciones.

¿Qué dijo Eduardo Vargas sobre el fichaje de Nicolás López en la U de Chile?

Cabe recordar que hace escasos días, la prensa uruguaya instaló el nombre del atacante en la comuna de La Cisterna tras revelarse que el técnico Jorge Bava realizaría una profunda poda en Nacional de Montevideo. En ese contexto, se apuntó al actual delantero de la U como el responsable directo de recomendar a su exsocio.

Consultado por esta situación, Vargas fue directo al grano y desestimó la versión: “Lo tuve (como compañero) en Tigres y en Nacional, la verdad es que es un buen jugador, creo que no está pasando un buen momento allá en Nacional”.

Para no dejar espacio a dudas sobre su injerencia en las decisiones de la dirigencia que encabeza Manuel Mayo, el goleador histórico sentenció: “No he hablado mucho con él, la verdad es que, como dicen en todos lados que yo lo he recomendado, eso es mentira”.

“Si se dan las cosas, bienvenido”: El guiño de Vargas a su excompañero

A pesar de descartar enfáticamente su papel como intermediario, el oriundo de Renca no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad real de reeditar la exitosa dupla que formaron en México y Uruguay.

Consciente de la necesidad que tiene el equipo de Fernando Gago por sumar variantes ofensivas, Vargas respaldó las cualidades del “Diente” y le dio su total aprobación en caso de que Azul Azul concrete la operación: “Si viene acá y es real eso, yo creo que sería muy bueno para el equipo, es un jugador habilidoso, tiene gol, técnicamente es muy bueno, así que si se dan las cosas es bienvenido”, cerró.

Finalmente, sobre la urgencia de traer refuerzos en ataque, el “11” azul fue cauteloso y le tiró la pelota a la directiva: “Eso lo ve el técnico y la dirigencia. Los delanteros que están acá siempre buscamos el gol. A veces las cosas no salen y es parte del fútbol”.