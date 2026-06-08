Datos Clave Oficialmente libre: El técnico de Nacional de Montevideo, Jorge Bava, confirmó en vivo la salida de siete jugadores, destacando el adiós de Nicolás “Diente” López. El factor Vargas: Según reportan desde Uruguay, Eduardo Vargas habría recomendado a la dirigencia de Azul Azul la contratación de su excompañero. La urgencia azul: Tras la temprana eliminación de la Copa de la Liga, el equipo de Fernando Gago tiene como prioridad absoluta sumar un centrodelantero de jerarquía.

Universidad de Chile apuesta todas sus fichas al Campeonato Nacional 2026. Luego de quedar tempranamente eliminada de la Copa Sudamericana y de la reciente Copa de la Liga, la dirigencia encabezada por Manuel Mayo trabaja a toda máquina en el mercado invernal. La falta de gol y la necesidad de contar con alternativas de peso en el ataque se ha transformado en un dolor de cabeza constante para Fernando Gago, por lo que la búsqueda de un refuerzo internacional para la delantera es la máxima prioridad en el Centro Deportivo Azul, donde un nombre charrúa comenzó a tomar una fuerza inusitada.

¿Qué refuerzo busca la U de Chile en el mercado de pases?

La gran bomba informativa sobre la nueva incorporación universitaria cruzó la cordillera en las últimas horas. Desde Uruguay, la conocida cuenta de la plataforma X ligada al medio Vuelta Olímpica, reveló que Nicolás “Diente” López (32 años) se encuentra en la órbita del conjunto estudiantil.

“Nicolás López saldría al exterior, no jugará en ningún club uruguayo. El jugador tiene sondeos desde Brasil, Arabia, México, Argentina y Chile”, informó el medio partidario, desatando de inmediato las especulaciones sobre su inminente arribo a la comuna de La Cisterna.

El currículum del “Diente” cumple con el perfil de jerarquía que busca la U: registra pasos por el fútbol italiano (Roma, Udinese, Hellas Verona) y el continente americano (Inter de Porto Alegre, León, Tigres y Nacional).

ATENCION 🚨



Nicolas Lopez saldría al EXTERIOR, NO JUGARA EN NINGÚN CLUB URUGUAYO.



El jugador tiene sondeos desde Brasil, Arabia, Mexico, Argentina y Chile.



Eduardo Vargas lo habría recomendado en la #Udechile 🇨🇱 #Torque por ahora no esta interesado como se dice. pic.twitter.com/Uo9c6MJCR3 — Vuelta Olimpica 🔟⚽ (@LaOlimpicaUY) June 7, 2026

La salida de Nicolás López de Nacional y la recomendación de Eduardo Vargas

Lo que parecía ser solo un rumor de mercado, tomó total oficialidad desde el propio equipo charrúa. El entrenador de Nacional, Jorge Bava, confirmó en el programa “Polideportivo” (Teledoce) una poda masiva en su plantel: “Hay siete futbolistas que no seguirán (…) Con algunos se habló el día previo al partido contra Juventud porque no iban a conformar el plantel”. Entre los marginados, ratificó explícitamente el nombre de López.

Con el jugador en calidad de agente libre, la opción de llegar a Santiago creció exponencialmente gracias a un “agente” de lujo. Según Vuelta Olímpica, “Eduardo Vargas lo habría recomendado en la U de Chile”.

“Turboman” y el “Diente” formaron una exitosa y recordada sociedad cuando compartieron camarín tanto en Nacional como en el poderoso Tigres de México. La conexión entre ambos es probada, y la recomendación del segundo goleador histórico de La Roja podría ser el empujón definitivo para que la U concrete el refuerzo que tanto necesita Fernando Gago para ir por el título.