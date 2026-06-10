Datos Clave El refuerzo: U de Chile está tras los pasos del atacante argentino Lucas Janson de Boca Juniors. Interés de Gago: El DT dirigió al trasandino durante su paso por los xeneizes. Competencia: Gimnasia y Esgrima de La Plata entró en la pelea por el extremo de 31 años.

Universidad de Chile no ha tenido la temporada que esperaba. Los azules han sido irregulares en el Campeonato Nacional y sufrieron dos golpes duros en la Copa Sudamericana y en la Copa de la Liga, donde se despidieron en primera ronda.

Por ello, la dirigencia planea reforzar el equipo en el mercado que se avecina para revertir la imagen en el segundo semestre. En ese contexto, uno de los nombres que interesa al Romántico Viajero es el del extremo Lucas Janson, sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo interesado por el argentino, lo que podría frenar los planes de la U.

¿Quién es Lucas Janson, el extremo que interesa a U de Chile?

Lucas Janson es un extremo argentino de 31 años que milita en Boca Juniors, sin embargo, en el elenco xeneize no ha tenido muchas oportunidades en el último tiempo, por lo que la U lo ve como una opción de mercado.

El futbolista fue dirigido por Fernando Gago durante su estadía en La Bombonera, por lo que esto podría facilitar su posible arribo al Centro Deportivo Azul. Sin embargo, los universitarios no corren solos y hay otro club tras sus pasos.

Competencia para la U de Chile: Janson suma interesados en Argentina

Según informaron recientemente al otro lado de la cordillera, el atacante también es pretendido por otros clubes. Fue el periodista Nicolás Bozza quien reveló el otro elenco que quiere al jugador de Boca Juniors.

“Gimnasia y Esgrima de La Plata inició gestiones formales con Boca Juniors por Lucas Janson. Hay buena relación entre las dirigencias y existe optimismo para cerrar la llegada del extremo al Lobo”, consignó el comunicador en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que el futbolista está en la órbita de la U. En 2023, con Mauricio Pellegrino en la banca, el Romántico Viajero fue por su fichaje, pero finalmente arribó al equipo Oro y Cielo proveniente de Vélez Sarsfield.

Los números de Lucas Janson en 2026

Lucas Janson suma apenas 260 minutos en cuatro partidos este 2026 entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina. En ellos no ha anotado ningún gol, pero sí entregó una asistencia.