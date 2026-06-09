U de Chile sumó una nueva baja sensible en su plantel. El lateral derecho Nicolás Fernández sufrió un desgarro en el isquiotibial durante el partido ante Audax Italiano por la Copa de la Liga y estará al menos un mes fuera de las canchas, según dio a conocer el medio partidario Emisora Bullanguera.

La lesión del lateral complica a Fernando Gago, ya que se trata de la tercera baja para el duelo de este fin de semana contra Unión La Calera en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, por lo que el DT debe rearmar el puzzle.

¿Cuáles son las bajas de U de Chile ante U La Calera?

Además de Nicolás Fernández, Charles Aránguiz y Matias Zaldivia también estarán ausentes en el duelo de U de Chile vs U La Calera por lesiones musculares, las que han marcado la tónica del elenco azul a lo largo de toda la temporada.

Lo de Aránguiz es serio: se espera que esté fuera por siete semanas, por lo que volverá a fines de julio, ya para la reanudación del Campeonato Nacional para el segundo semestre, en el que los universitarios requieren muchos puntos si quieren pelear por el título de campeón.

¿Cuándo juega U de Chile vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026?

U de Chile visita a U La Calera este domingo 14 de junio a las 15:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026, duelo en el que ambos elencos necesitan sí o sí los tres puntos.

La última vez que que jugaron fue el 10 de mayo en el mismo recinto por la Copa de la Liga, con victoria de los Cementeros por 1-0 que fue clave para que avanzaran a semifinales del torneo y para, al mismo tiempo, dejar eliminados a los universitarios.

Para ver el cruce entre estos dos elencos debes sintonizar TNT Sports Premium o HBO Max, aunque toda la cobertura estará en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre, como en cada fecha del fútbol chileno.