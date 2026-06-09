Datos Clave Interés concreto: El volante confirmó que la dirigencia alba se acercó a su entorno para intentar sumarlo al plantel en el arranque del 2026. El motivo del “no”: El jugador explicó que venía de un cierre de año muy complejo, marcado por el descenso y una cirugía que lo alejó de las canchas. Foco en el ascenso: Actualmente milita en la Primera B y fue enfático en señalar que su única meta es devolver a su club a la máxima categoría del fútbol chileno.

La primera rueda de la Primera B llegó a su fin, y con ello, también se destapó uno de los grandes secretos que guardaba el reciente mercado de fichajes. Tras el agónico empate 2-2 entre Unión Española y Unión San Felipe en el Estadio Santa Laura, la gran figura hispana, Pablo Aránguiz, rompió el silencio. El exjugador de Universidad de Chile no solo analizó su regreso al gol de penal en los descuentos, sino que abordó de manera frontal y directa el interés concreto que tuvo Colo Colo por llevarlo al Estadio Monumental a principios de este año.

¿Cómo se gestó la opción de Pablo Aránguiz a Colo Colo?

En la antesala del inminente choque que tendrán los hispanos frente al Cacique por la Copa Chile, el mediocampista de 29 años fue consultado en zona mixta por el sonado rumor que lo vinculó a Macul durante el verano. Lejos de evadir la pregunta, el volante fue tajante.

“Sí, fue real la opción, pero mi foco siempre estuvo acá en Unión Española”, confesó el formado en Plaza Chacabuco, detallando los duros motivos personales y deportivos que lo llevaron a desestimar el ofrecimiento de Blanco y Negro en ese momento.

“Venía de un término de temporada amargo por el descenso, también por mi lesión, que tuve que requerir una cirugía. Ahora vienen ellos (Colo Colo) en la Copa Chile, primero O’Higgins, pero creo que nuestro foco es devolver al club a Primera División”, agregó.

De hecho, Aránguiz le bajó el perfil al certamen copero priorizando el torneo de ascenso: “No deja de ser un torneo importante. En el mejor de los casos, si nosotros llegásemos a lograr el objetivo de campeonar en la Copa Chile, no nos sirve de nada si es que no ascendemos, porque los clubes de segunda división no tienen acceso a competencia internacional. Sin que suene mal, yo creo que nuestro foco es netamente lo que es el torneo de Primera División”.

El presente en la Primera B y la recuperación de su nivel

El camino de Unión Española en la “B” no ha sido sencillo. El equipo que dirige Ronald Fuentes marcha octavo con 22 unidades, aún en zona de liguilla, pero buscando la regularidad.

“Hay muchos jugadores que quizás no estábamos acostumbrados a la división, pero de a poquito nos hemos ido afiatando”, analizó el ex Universidad de Chile. “De a poco le hemos ido agarrando la mano al profe, creo que se han visto cosas muy positivas en la primera rueda. Está muy estrecha la tabla, terminamos ahí en el lote de la Liguilla, estamos a un par de puntos del tercero, a dos del puntero. Pero seguiremos trabajando para lograr el objetivo final y devolver al club donde merece estar”.

Finalmente, el talentoso jugador valoró su estado físico tras superar una larga lesión que lo marginó casi dos meses. “El profe me ha dado la confianza, me ha visto bien en el entrenamiento. Día a día me voy sintiendo mejor”, señaló.

“Hace casi tres meses que no tenía competencia y estoy agradecido con él porque me ha dado el rodaje en el partido pasado y ahora en este. Estoy muy feliz de ir retomando de a poco el nivel porque la verdad es que lo estaba pasando muy mal. Uno se conoce, sabe que puede dar más, pero de a poco voy retomando el nivel y obviamente quiero volver a ser lo que fui el año pasado”, concluyó.