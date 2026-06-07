Unión Española recibe a Unión San Felipe este lunes 8 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura por la Fecha 15 de la Primera B 2026, en un duelo que cierra la primera rueda del torneo con dos elencos que quieren mantenerse más cerca de los puestos de arriba que de abajo en la tabla de posiciones.

Los hispanos llegan a este compromiso con la presión de no perderle aún más pista a los punteros, mientras que el Uní Uní visita Independencia entonado tras volver al triunfo en la fecha pasada y con la intención de sumar como forastero ante un rival directo.

¿Quién transmite Unión Española vs San Felipe por la Primera B 2026?

El compromiso entre Unión Española y Unión San Felipe se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs San Felipe por la Primera B 2026?

Unión Española vs Unión San Felipe juegan este lunes 8 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK por la fecha 15 de la Primera B.

Fecha: Lunes 8 de junio

Hora: 19:30 horas

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

Árbitros de Unión Española vs San Felipe

Árbitro: Nicolás Pozo

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Rodolfo Vera

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Unión Española vs San Felipe

Unión Española llega tras un empate que dejó sabor amargo, ya que en la última fecha igualó 2-2 ante Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa Brander, partido en el que estuvo en ventaja por 2-0 con un doblete de Andrés Vilches al cierre del primer tiempo, pero terminó cediendo dos puntos clave en la pelea de arriba. Los hispanos, dirigidos por Ronald Fuentes, marchan en la séptima ubicación con 21 puntos en 14 fechas y vienen además de la dolorosa caída por 3-1 ante Deportes Copiapó como visitantes en la fecha 13.

Por su parte, Unión San Felipe llega entonado tras vencer por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Municipal de San Felipe, resultado que le permitió volver al triunfo luego de la dura goleada por 5-0 sufrida en su visita a Deportes Temuco en el Germán Becker. Los sanfelipeños, así, llegan con el envión de los tres puntos en casa y buscarán dar el golpe en Independencia para escalar en la clasificación.

Formaciones de Unión Española vs San Felipe

Formación de U Española: Julio Fierro; Rodrigo Alarcón, Lucas Molina, Martín Ormeño, Sebastián Pereira; Milovan Celis, Renato Cordero, Felipe Massri; Ulises Ojeda, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne. DT: Ronald Fuentes.

Formación de San Felipe: Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Diego Bravo; Raimundo Díaz, Axel León, Norberto Palmieri; Benjamín Aravena, Patricio Muñoz, Nicolás Brun. DT: Juan José Luvera.