El Estadio Nacional alberga este domingo el duelo más atractivo del Grupo D de la Copa Chile 2026. Universidad de Chile llega invicta en sus últimos seis partidos sumando todas las competencias y con 4 puntos en el grupo, pero un escalón abajo de Unión San Felipe, que con un partido más es el actual líder con 6 unidades. Un triunfo de los azules los instalaría en la punta. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Los números del Romántico Viajero en copa ilusionan: goleada 4-1 a Santiago Wanderers y un agónico 3-3 de visitante ante Unión La Calera en sus dos presentaciones anteriores. La U de Fernando Gago no pierde desde el 17 de mayo ante Cobresal en El Salvador por la Liga de Primera, y esta noche va por mantener esa racha ante un rival de la Primera B que ha sorprendido en el torneo.

U de Chile vs Unión San Felipe, minuto a minuto

La previa del U de Chile vs Unión San Felipe

Universidad de Chile llega al Nacional con una oncena probable que refleja la confianza de Gago en su bloque: Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales, Lucas Barrera, Agustín Arce y Elías Rojas. Los azules necesitan ganar para arrebatarle la punta al conjunto aconcagüino y tomar el control del grupo de cara a las últimas fechas.

Unión San Felipe es la gran sorpresa del torneo. A pesar de atravesar una compleja temporada en el Torneo de Ascenso, en Copa Chile son otro equipo: tres partidos al hilo sin derrota, con un contundente 2-0 a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán en su última presentación. El DT Juan José Luvera suma además a Franco Lobos, exUniversidad de Chile, como refuerzo para el segundo semestre, lo que añade un guiño narrativo especial a este duelo.

Formaciones de U. de Chile vs Unión San Felipe

Formación de U. de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero, Elías Rojas. DT: Fernando Gago.

Formación de Unión San Felipe

Por confirmar por Juan José Luvera. Se espera al mismo once que venció 2-0 a Unión La Calera en la fecha anterior de Copa Chile.

¿Dónde ver U. de Chile vs Unión San Felipe en vivo?

El duelo entre U. de Chile y Unión San Felipe se jugará este domingo 28 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago. El partido válido por la Copa Chile 2026 será dirigido por el árbitro Mario Salvo.