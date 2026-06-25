Datos Clave Baja convocatoria: En los duelos ante O’Higgins y Santiago Wanderers se presenció poca asistencia azul en el Estadio Nacional. La decisión de la dirigencia: Azul Azul se decantó por solicitar una reducción de aforo para los dos próximos encuentros de la U. ¿Cuándo juega la U?: La U recibe este domingo 28 de junio ante Unión San Felipe.

Universidad de Chile no tiene descanso en la competencia nacional, ya que tras igualar 3-3 ante Unión La Calera por la fecha 1 de la Copa Chile 2026, los azules deben concentrarse en su próximo reto: La cuarta fecha del Grupo D, donde deben recibir al líder, Unión San Felipe, pero con un escenario complejo en relación con sus hinchas.

Durante los últimos encuentros del club azul en el Estadio Nacional, se ha repetido una preocupante para el club, una protesta por parte de la hinchada universitaria por los altos costos de las entradas. Esta situación se ha presenciado en los dos últimos encuentros de local, ya que ante O’Higgins solo llegaron 13.921 personas y ante Santiago Wanderers fueron 8.824 espectadores.

Para los dos duelos mencionados, la U había solicitado un aforo de 45.000 espectadores, un registro lejano. Ante esta situación Azul Azul decidió tomar cartas en el asunto para los próximos encuentros.

La decisión de Azul Azul ante la baja de asistentes

Según información del medio La Magia Azul, la dirigencia de Universidad de Chile habría decidido bajar el aforo de los próximos dos encuentros del club por la Copa Chile 2026. El aforo será de 20.000 personas, 25.000 menos de lo que acostumbraba el equipo universitario.

Esta decisión no solamente va de la mano por la baja convocatoria del público, sino que también está ligada con la intención de que el encuentro sea considerado un evento con menor operativa de seguridad, lo que serían menos costos operacionales para Azul Azul en desarrollar el evento.

Además, el medio partidario azul indicó que la U tuvo la intención de cambiar su localía al Estadio Bicentenario de La Florida por el bajo aforo, pero con la respuesta favorable por parte de la reducción de público para el Estadio Nacional esta opción fue desechada.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile tendrá que recibir a Unión San Felipe este domingo 28 de junio en el Estadio Nacional por la cuarta jornada de la Copa Chile 2026. El duelo válido por el Grupo D dará inicio a las 17:30 horas.