Datos Clave El día D: La mañana de este miércoles, Michael Clark acudió bajo gran expectación mediática a las dependencias de la Fiscalía Oriente para declarar en la arista penal del “Caso Sartor”. Su férrea defensa: Lejos de esquivar a la prensa en la puerta del recinto, el empresario rompió su prolongado mutismo asegurando estar “tranquilo” y afirmando que esperaba la oportunidad de contar su verdad. El peso legal: Sobre Clark pesa una querella que lo identifica como el “articulador financiero” de un complejo entramado que incluye presunto uso de información privilegiada y administración desleal.

El terremoto institucional que originó el denominado “Caso Sartor” vivió hoy su capítulo más tenso en sede judicial. Las dudas sobre el origen de los millonarios fondos que manejan los destinos de Universidad de Chile llevaron al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, a enfrentar el interrogatorio del Ministerio Público en la Fiscalía Oriente. Acostumbrado a operar desde las sombras tras dejar la primera línea directiva, el empresario sorprendió a todos al romper el silencio minutos antes de sentarse frente a los fiscales que investigan el polémico esquema financiero.

¿Qué dijo Michael Clark antes de declarar por los millones de Azul Azul?

Con un semblante que buscaba proyectar absoluta calma en medio de la tormenta, el exmandamás azul se detuvo en las afueras del recinto para enviar un mensaje directo a sus acusadores. En su intervención, recalcó que esta citación era el momento que anhelaba para limpiar su imagen.

“La verdad es que yo estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar. Estoy tranquilo”, comentó de entrada el empresario.

Frente a las filtraciones judiciales que lo sitúan como el gran arquitecto detrás de la polémica toma de control en la concesionaria estudiantil, Clark fue tajante en defender su integridad antes de ingresar al estrado:

“Sé quién soy, sé lo que he hecho y, lo más importante, sé lo que no he hecho. Estoy contento de tener esta oportunidad, de poder venir a contar mi verdad, de poder venir a aclarar muchas cosas que se han dicho que no corresponden a la verdad”.

Finalmente, justificó su largo silencio refugiándose en el respeto a las instituciones: “Soy una persona reservada y creo que antes de hablar con la prensa o con nadie, hay que hablar con la Fiscalía. En eso estamos hoy día”.

El entramado Sartor: Los graves delitos que acorralan a Clark

La comparecencia del directivo está muy lejos de ser un mero trámite administrativo. Su citación llega justo cuando los querellantes (Inversiones Alpaca SpA y otros afectados) solicitaron ampliar la acción criminal, apuntándolo sin tapujos como el “articulador financiero” de un modus operandi ilícito.

La justicia pone la lupa sobre su doble rol: haber operado simultáneamente como director de Sartor AGF y como dueño de Redwood Capital SpA (empresa de asesorías financieras). La querella lo acusa de aprovechar esta privilegiada posición para acceder a datos ultra secretos sobre los bonos del grupo Nexus y triangular operaciones.

Para entender la magnitud del escándalo legal por el que hoy tuvo que dar explicaciones, este es el detalle de los ilícitos de los que se le acusa:

Delito Imputado El supuesto Modus Operandi en el Caso Sartor Uso de Información Privilegiada Acceder al estado financiero real de Nexus Health para vender instrumentos depreciados a precios muy por sobre el mercado. Administración Desleal Generar una pérdida millonaria evidente para Sartor AGF recomendando compras ruinosas justo antes de una liquidación clave. Alteración Artificial de Precios Ejecutar complejas maniobras destinadas a elevar artificialmente el valor de un bono a casi el doble de su precio real. Triangulación de Fondos Extraer oscuros financiamientos provenientes de Sartor para lograr orquestar la toma de control del paquete accionario en Azul Azul.

El exmandamás ahora deberá entregar pruebas contundentes al Ministerio Público para demostrar que sus movimientos estuvieron dentro del marco legal, en un caso que amenaza con destapar la caja de Pandora del financiamiento en el fútbol chileno.

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