Datos Clave Rumbo a la MLS: Paulo Díaz se sumará al Atlanta United como jugador libre. Fin de un ciclo: El defensor rescindió su contrato con River Plate tras casi siete años. Sin acuerdo con la U: Las diferencias económicas frenaron su llegada a Universidad de Chile.

Paulo Díaz ya definió su futuro y no será en el fútbol chileno. El defensor de la selección chilena, pretendido por Universidad de Chile en este mercado, pondrá fin a su etapa en River Plate para seguir su carrera en el extranjero, según trascendió este martes.

De acuerdo a lo informado por el periodista especializado en transferencias Germán García Grova, el zaguero se convertirá en el nuevo refuerzo del Atlanta United de la MLS. El chileno rescindió su contrato con River y firmará como jugador libre con el elenco estadounidense, donde incluso ya habría superado los exámenes médicos, por lo que su llegada oficial sería cuestión de días.

🚨{EXCLUSIVO} Paulo Díaz jugará en #ATLUTD



📌#River rescinde el vínculo del 🇨🇱 y se ahorra lo que le quedaba de contrato.



📍El futbolista se sometió a la revisión médica el día Lunes.



✍🏾 a largo plazo en 🇺🇸 pic.twitter.com/XvEcEjrEwN — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 24, 2026

¿Por qué Paulo Díaz no llegó a la U?

El nombre de Díaz estuvo sobre la mesa en el CDA, donde la dirigencia llegó a ofrecerle un sueldo cercano a los 500 mil dólares anuales para convertirlo en el patrón de la zaga. Sin embargo, las pretensiones económicas del jugador, acostumbrado a un salario alto en River, hicieron inviable la negociación y allanaron el camino para su salida al fútbol de Estados Unidos.

¿Cómo fue el paso de Díaz por River?

Paulo Díaz llegó a River Plate en julio de 2019 y se transformó en uno de los pilares de la defensa millonaria, con 222 partidos oficiales, 13 goles y tres asistencias. En casi siete años en Núñez conquistó varios títulos, entre ellos la Liga Profesional en 2021 y 2023, dos Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina, antes de quedar marginado del plantel por el técnico Eduardo Coudet y buscar nuevos horizontes.

De esta manera, Díaz, habitual en La Roja, cierra un ciclo exitoso en el fútbol argentino para asumir un nuevo desafío en la Major League Soccer, mientras Universidad de Chile deberá seguir buscando en el mercado al central que pide Fernando Gago para reforzar su defensa.