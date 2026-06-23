Unión La Calera y Universidad de Chile se enfrentan este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo válido por la fecha 1 del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Chile. Los azules llegan fuertes en lo anímico, ya que vienen de golear por 4-1 a Santiago Wanderers, resultado que los dejó con tres puntos en la zona. Los cementeros, en cambio, arrastran una caída por 0-2 ante Unión San Felipe y todavía no suman unidades, por lo que el partido es clave para ambos en sus aspiraciones de avanzar.

El antecedente más reciente entre ambos es fresco. El pasado 14 de junio, por el torneo nacional, igualaron 2-2 en el mismo reducto de La Calera, un resultado que dejó la sensación de paridad y que les agrega condimento a este nuevo cruce, en una llave que en los últimos meses se ha repetido una y otra vez entre la Copa de la Liga, la Liga de Primera y ahora la Copa Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión La Calera vs U. de Chile?

El duelo tendrá transmisión por televisión de pago y streaming, sin señal abierta.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs U. de Chile?

Fecha: miércoles 24 de junio

Hora: 19:30 horas

Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera

La terna arbitral estará encabezada por Rodrigo Carvajal, acompañado de Carlos Venegas y Manuel Marín como asistentes, mientras que Reinerio Alvarado será el cuarto árbitro.

Cómo llegan Unión La Calera y U. de Chile a la fecha 1 de la Copa Chile

Unión La Calera viene de caer por 0-2 ante Unión San Felipe y cierra el Grupo D en el último lugar, sin puntos. El cuadro de Martín Cicotello registra un partido jugado, sin victorias, sin empates y una derrota, por lo que está obligado a ganar en casa para no quedar temprano contra las cuerdas en la fase de grupos.

Universidad de Chile, en tanto, llega tras golear por 4-1 a Santiago Wanderers y se ubica en el segundo lugar del grupo con tres unidades. Los azules suman un partido disputado, con una victoria, sin empates y sin derrotas, y buscarán un nuevo triunfo para encaminar su clasificación en un calendario muy apretado.

Formaciones probables para Unión La Calera vs U. de Chile

Unión La Calera apostaría por un esquema con Sebastián Sáez como referencia de área y la movilidad de Kevin Méndez y Bayron Oyarzo por los costados.

La formación probable es: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo.

Universidad de Chile, bajo la conducción de Fabricio Coloccini por los problemas de salud de Fernando Gago, se pararía con Juan Martín Lucero como punta y el respaldo de Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

La formación probable es: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez.

Tabla de posiciones del Grupo D de Copa Chile