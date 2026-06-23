Datos Clave Salida: Lucas Romero dejó la U de Chile para partir rumbo a México. La operación: Según Radio ADN, Juárez adquirió el 80% del pase del volante paraguayo, teniendo que rescindir el préstamo con los azules. Gran noticia: Con esta operación, Azul Azul recuperará lo invertido en la cesión del mediocampista, cifra cercana a los 350 mil dólares.

Tras la partida de Felipe Salomoni, Universidad de Chile sufrió una segunda salida. Lucas Romero, refuerzo que llegó a inicios de año, dejó el Centro Deportivo Azul y emprendió rumbo a México.

El mediocampista paraguayo que apenas vio minutos en nuestro país continuará su carrera en el Juárez, elenco que adquirirá una parte importante de la carta del futbolista. Esta operación le permitirá al Romántico Viajero recuperar el dinero invertido en el volante.

U de Chile recibe una buena noticia financiera tras la salida de Romero

Una de las grandes interrogantes que rodeaba a Lucas Romero era la fórmula con la que salió de Universidad de Chile. Esto considerando que llegó a préstamo desde Recoleta de Paraguay.

De acuerdo a lo informado por Radio ADN, el Juárez de México comprará el 80% del pase del futbolista, por lo que debió rescindir el contrato que lo mantenía ligado al Romántico Viajero.

Esto es una gran noticia para la U, puesto que con la operación recuperará el monto invertido en la cesión de Romero al elenco paraguayo, el cual ascendió a alrededor de 350 mil dólares.

¿Por qué Lucas Romero dejó la U de Chile?

Lucas Romero llegó a inicios de año a Universidad de Chile para reforzar el mediocampo y también para tener una mayor vitrina en la selección paraguaya, donde estaba luchando por un cupo para ir al Mundial 2026.

Sin embargo, el volante prácticamente no tuvo minutos con Francisco Meneghini y esta situación tampoco cambió con la llegada de Fernando Gago. Esto provocó que quedara fuera de la convocatoria de Paraguay para la Copa del Mundo pese a estar pre nómina oficial.

La falta de oportunidades finalmente provocó que el jugador buscara su salida. Ahora, en el fútbol mexicano tendrá una nueva oportunidad, donde espera dejar atrás su paso para el olvido por la U.