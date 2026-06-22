Datos Clave Sin presupuesto: Manuel Mayo reconoció que el directorio no asignó una billetera holgada para este mercado, obligando a generar caja mediante ventas o préstamos para liberar masa salarial. La fórmula: “Habrá que ponerse creativos, generar salidas”, fue la lapidaria advertencia de la gerencia deportiva para explicar cómo financiarán las nuevas incorporaciones. El primero en irse: El volante paraguayo Lucas Romero vive sus últimas horas en el CDA y ya se encuentra en México afinando los detalles para fichar por Xolos de Tijuana.

La hinchada de Universidad de Chile aguardaba con ansias la apertura del mercado de pases de invierno, ilusionada con la llegada de figuras rimbombantes que potenciaran el plantel para la segunda rueda del torneo. Sin embargo, desde las oficinas del Centro Deportivo Azul aterrizaron las expectativas de golpe. El gerente deportivo de la institución, Manuel Mayo, rompió el hermetismo y transparentó la cruda realidad de la billetera laica: no hay un presupuesto millonario asignado por el directorio para salir a comprar. Ante esta sequía financiera, la dirigencia ya activó un drástico plan de contingencia que incluye dejar partir a jugadores sin minutos, teniendo a su primer “exportado” listo para arribar al fútbol mexicano.

¿Por qué la U no tiene presupuesto y qué jugador se va a México?

El panorama financiero obliga a Azul Azul a actuar con máxima cautela, priorizando la eficiencia económica antes de realizar grandes inversiones. Para satisfacer las necesidades de Fernando Gago en el segundo semestre, la orden directiva es clara: primero hay que vender.

El principal apuntado para liderar esta “operación salida” es Lucas Romero. El volante paraguayo apenas disputó siete compromisos con la camiseta estudiantil y su adiós es inminente. Según información recabada, el mediocampista ya se encuentra en territorio norteamericano para sellar su incorporación a Xolos de Tijuana.

En la previa del duelo de Copa Chile en el Estadio Nacional, Manuel Mayo confirmó la inminente partida del guaraní: “Lo más probable es que Lucas parta a México. Todavía no hay nada firmado… La forma en la que se dé puede ser a través de una compra para una posterior venta”, detalló, asegurando que buscan el mejor mecanismo para resguardar los intereses del club.

“Habrá que ponerse creativos”: La sincera advertencia de Manuel Mayo

La inminente salida de Romero a México no es un hecho aislado, sino que responde directamente a la nueva política de mercado impuesta en La Cisterna. El propio gerente deportivo se encargó de aterrizar los sueños de contrataciones millonarias con un contundente baño de realidad.

“A mí me encantaría que sea lo más amplio posible para hacer el trabajo… pero me restrinjo un poco a lo que defina el directorio”, confesó Mayo, dejando en evidencia que su margen de maniobra es limitado.

La estrategia de la gerencia deportiva y la secretaría técnica ahora es una carrera contra el tiempo basada en la ingeniería financiera: evaluar la plantilla, cortar a quienes no sumen minutos y usar esos sueldos liberados para negociar. “Si el club no tiene la posibilidad de asignar un presupuesto, habrá que ponerse creativos, generar salidas para, con esas salidas, poder tener la posibilidad de reforzar el plantel lo más posible”, sentenció el directivo.

Bajo este estricto escenario, Universidad de Chile se prepara para un mercado donde cada peso cuenta y donde cualquier error de cálculo puede dejar al primer equipo sin las piezas vitales que exige el cuerpo técnico.

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