Datos Clave El complejo semestre azul: Eliminados de Sudamericana y Copa de la Liga, un cambio de entrenador y un cambio de presidente marcaron la complicada primera rueda de la U. Los dichos de Mayo: “No estamos en el lugar que nos gustaría, y eso habla de cosas que no se hicieron bien”. Complejo panorama en el mercado: Mayo recalca que está restringido por la dirigencia buscando formas de generar presupuesto para fortalecer al equipo.

Universidad de Chile cerró su primera rueda del Campeonato Nacional 2026 entre los tres mejores de la división de honor del fútbol chileno, detrás de sus dos clásicos rivales, Colo Colo que es líder exclusivo y Universidad Católica que es escolta. A pesar de estar en el podio del torneo, la primera rueda azul no tiene un balance positivo, y así lo señaló un estandarte de la dirigencia.

Durante la primera rueda, la U tuvo en sus filas a Francisco Meneghini como técnico del equipo, en un paso catastrófico para los azules que dejaron escapar puntos valiosos en el Campeonato Nacional 2026 y fueron eliminados en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 ante Palestino de locales en el Estadio Nacional, dejando afuera a los azules de competencias internacionales por todo el año.

Los fracasos del primer semestre desencadenaron la salida del Paqui y la llegada de Fernando Gago, quien le entregó otro ritmo de juego a los universitarios que lograron repuntar en la división, pero en medio fueron eliminados de la Copa de la Liga 2026. En paralelo, los azules vivieron un cambio en su dirigencia, con la salida de Michael Clark y la asunción de Cecilia Pérez a la presidencia azul, con el complejo Caso Sartor que se mantiene como una pesadilla en las dependencias del Centro Deportivo Azul.

Estos son los principales hechos que sucedieron e impactaron a los azules en su desplante futbolístico, y así lo hizo saber Manuel Mayo, gerente deportivo del club, previo al encuentro ante Santiago Wanderers en el debut de la Copa Chile 2026.

La ácida crítica de Mayo al primer semestre azul

Previo al choque entre Azules y Caturros en el Estadio Nacional, Manuel Mayo se reunió junto a la prensa y realizó un duro análisis, ya que realizó una autocrítica al club por el inicio del año azul y el presente que pasa el cuadro dirigido actualmente por Fernando Gago.

“No estamos en el lugar que nos gustaría, y eso habla de cosas que no se hicieron bien. Se pudieron haber hecho mejor. Pasaron muchas cosas como ustedes saben, además de algunos imponderables. Se han ido tomando decisiones difíciles que creemos que corrigen algunos de los errores cometidos. Llevamos tiempo trabajando para la próxima ventana de fichajes, y aún estamos convencidos de que tenemos la segunda mitad del año para alcanzar los objetivos”, señaló Manuel Mayo, haciendo autocrítica al inicio del semestre azul y cómo ha trabajado la dirigencia para corregir los errores cometidos.

Además, Mayo respondió sobre el plan de los azules para el mercado de fichajes, donde recalcó que está restringido por el directorio por el tema presupuestario, por lo que buscan salidas o formas creativas para poder reforzar el plantel de cara al segundo semestre.