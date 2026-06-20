Datos Clave El diagnóstico: Gago ingresó la madrugada del jueves 19 de junio con un infarto agudo al miocardio por obstrucción de un tramo arterial. El procedimiento: Se le realizó una angioplastía con implante de stent que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal, según la Clínica Alemana. El reemplazo: Fabricio Coloccini dirigirá a la U ante Santiago Wanderers en la Copa Chile mientras Gago inicia su rehabilitación cardiaca.

Universidad de Chile vivió horas de preocupación extrema. Tras el triunfo por 2-0 sobre O’Higgins, el entrenador del equipo, Fernando Gago, debió ser trasladado a una clínica de la capital producto de problemas cardiovasculares.

Si bien desde el club tranquilizaron a los hinchas asegurando que el DT se encontraba en buenas condiciones, en las últimas horas se reveló el parte médico oficial y se actualizó su estado de salud.

¿Qué le pasó a Fernando Gago en U de Chile?

La Clínica Alemana, recinto donde permanece internado Fernando Gago, entregó un parte médico oficial donde se supo que el estratega ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio.

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, consignó el establecimiento.

“Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de steren, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, agregaron.

Por último, contaron que Gago se encuentra de buen ánimo y que en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardiaca, la cual consiste en “retomar de forma progresiva la actividad física”.

Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago.



¡Fuerza profe! pic.twitter.com/RPo9gdgzHc — Universidad de Chile (@udechile) June 20, 2026

¿Quién reemplazará a Gago en U de Chile?

Producto de sus problemas de salud, Fernando Gago no podrá dirigir a Universidad de Chile frente a Santiago Wanderers en su debut en la Copa Chile 2026 y será su ayudante técnico, Fabricio Coloccini, quien asuma la dirección técnica.

“Él (Fernando Gago) quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha. No sabemos si el domingo estará de alta, dirigirá Coloccini. Le transmití que lo primero es la salud, que se cuide. Esperemos que se recupere bien, lo estaremos esperando”, dijo Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, tras visitarlo el viernes.





