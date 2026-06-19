Datos Clave Advertencia: Exdirector de Azul Azul aseguró que la construcción del estadio podría provocar que Azul Azul “secuestre el club”. Factibilidad: Pavez aseguró que la construcción del estadio de la U de Chile no puede ser una “moneda de cambio” con Azul Azul. Apuntó contra la dirigencia: El exdirector fue crítico con Azul Azul debido al “Caso Sartor”.

El estadio propio es uno de los grandes sueños de la Universidad de Chile. Este anhelo ha tomado fuerzas en las últimas semanas, sobre todo tras la reunión que sostuvo el alcalde de Lampa con Azul Azul para analizar opciones y poder materializar el proyecto.

En medio de esta situación, un exdirector de la concesionaria alzó la voz y envió una potente advertencia, asegurando que podría haber otra intención con la posible construcción del recinto.

¿Qué dijo el exdirector de Azul Azul sobre el estadio de U de Chile?

Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul en representación de la familia Schapira, conversó con Radio ADN y se mostró cauto con los rumores de la posible construcción del estadio del Romántico Viajero.

“Mi nivel de fanatismo es absoluto. Yo con los posibles terrenos voy a verlos y me vuelvo loco, pero no puede ser una moneda de cambio. El estadio va a ser la fuente de mayor ingresos y si le van a meter deuda, nos van a secuestrar el club para siempre”, lanzó.

“Si el estadio va a quedar a nombre de la universidad, de los hinchas y de la estructura de Azul Azul, perfecto, pero si se va a hacer con una inmobiliaria para que se queden los mismos eternamente y secuestren al club, es muy delicado y la gente no entiende eso. Se juega con la ilusión. El estadio para todos los hinchas es extremadamente factible, porque el nombre Universidad de Chile es muy llamativo para las empresas, pero el club no puede ser secuestrado, no es moneda de cambio”, agregó.

¿Qué dijo Pavez respecto a lo que ocurre en la U de Chile?

Por otro lado, Pavez tuvo palabras para el presente del club, que se ha visto convulsionado por el Caso Sartor. “La compra del señor Correa, que me quería sacar a mí, era un secreto a voces. A la familia Schapira le pedían permanentemente mi salida. ¿Por qué? Porque sabía mucho y porque cada cosa que decía se está demostrando que ninguna era mentira”, afirmó.

”De hecho, el señor Correa me decía: ¡Oye, ¿te crees Mesías?’. No, tenía la verdad no más. Tenía mucha información y juntar una punta y otra punta te da la verdad”, concluyó.