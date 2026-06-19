Datos Clave El primer adiós: El lateral izquierdo argentino Felipe Salomoni se despidió de sus compañeros y dejará el club al finalizar su préstamo el 30 de junio, retornando a Guaraní de Paraguay. Cupo liberado: Con la partida del defensor de 23 años, la dirigencia universitaria abre una vital plaza de extranjero para salir a buscar refuerzos en el mercado de pases. La salud del DT: Tras reportar molestias cardiovasculares post-partido, Fernando Gago fue trasladado a un centro asistencial donde tuvo que ser operado de urgencia.

La victoria por 2-0 ante O’Higgins que catapultó a Universidad de Chile al tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026 quedó rápidamente atrás frente a una avalancha de noticias en el Centro Deportivo Azul. Las oficinas de La Cisterna ya comenzaron a mover las piezas para la segunda mitad de la temporada 2026, confirmando la primera salida oficial del plantel para liberar un anhelado cupo internacional. Sin embargo, los movimientos de mercado se han visto ensombrecidos por una noticia mucho más delicada que golpea el aspecto humano de la institución: el repentino empeoramiento en el estado de salud del director técnico, Fernando Gago, quien debió ser intervenido quirúrgicamente durante las últimas horas.

Primera salida: Felipe Salomoni dice adiós a la U de Chile

El primer movimiento en la reestructuración del plantel de cara al segundo semestre ya es un hecho. El lateral izquierdo Felipe Salomoni le comunicó a sus compañeros que no continuará vistiendo la camiseta azul tras el término de su cesión el próximo 30 de junio.

El defensor de 23 años, formado en River Plate, llegó al club bajo el mandato de Gustavo Álvarez y sumó 31 partidos (con un gol y tres asistencias). No obstante, con el arribo de Gago su protagonismo se desvaneció por completo, perdiendo la pulseada ante el buen momento de Marcelo Morales. De hecho, no fue ni siquiera convocado para el último duelo ante O’Higgins.

La decisión de la gerencia deportiva de no extender el préstamo ni ejercer opciones de compra tiene un objetivo claro: liberar un cupo de extranjero. Esta movida estratégica le permitirá a Azul Azul ir a la carga por una nueva figura internacional en la inminente apertura del libro de pases.

Más allá de la cancha: la salud de Fernando Gago es prioridad

Mientras se definen las salidas y llegadas, el corazón de Universidad de Chile está puesto en la recuperación de su líder. Lo que inicialmente se reportó como “exámenes preventivos”, escaló en gravedad durante la jornada de este viernes.

Tras presentar evidentes signos de problemas cardiovasculares luego del partido en el Estadio Nacional —encuentro al que asistió acompañado de su esposa e hijas en la tribuna—, el técnico de 40 años debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. Horas más tarde, se confirmó el escenario más delicado: Fernando Gago fue operado.

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, reza la última actualización de la institución respecto a la evolución del estratega.

Hoy, el aspecto deportivo, incluyendo el inminente debut por Copa Chile ante Santiago Wanderers que será dirigido por Fabricio Coloccini, es secundario. El plantel, la dirigencia y los hinchas se unen en un solo mensaje de apoyo, entendiendo que la salud, la tranquilidad de su familia y el bienestar personal de Gago son la única y verdadera prioridad en este momento.

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