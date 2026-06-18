U de Chile se fue en ventaja al descanso ante O’Higgins, pero igualmente sufrió un polémico cobro arbitral en contra: la anulación de un gol en el epílogo del primer tiempo, lo que impide que tome dos goles de ventaja ante un rival difícil y que lo dominó por varios momentos en los 45 minutos iniciales en el estadio Nacional.

Este compromiso estaba pendiente de las Fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 y viene a cerrar la primera rueda, con cosas importantes en juego para ambos elencos: si ganan quedan en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo.

El polémico gol anulado a U de Chile ante O’Higgins

Corrían los 43 minutos de juego en Ñuñoa y Eduardo Vargas convertía el 2-0 de U de Chile ante O’Higgins tras centro desde la izquierda de Agustín Arce, en un buen cierre de etapa para los Azules, que apenas momentos antes había anotado el primero a través de un tremendo zurdazo de Bianneider Tamayo.

🥵⚽🔵🔴 PEDAZO DE GOL



Bianneider Tamayo nos regaló esta JOYA para el 1-0 de #LaU ante O'Higgins, en este #MatchdayJueves que pone al día la Fecha 13 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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No obstante, el árbitro del partido Piero Maza fue llamado desde el VAR y terminó anulando la conquista por una falta de Marcelo Morales a Felipe Faúndez en el inicio de la jugada, en el sector defensivo de los Azules.

Si bien el reglamento avala la decisión de Maza, la polémica se produce por el criterio del juez, ya que se trata de una infracción que en el vivo el juez no consideró cobrable (y después con la imagen sí), además de todo el tiempo que pasó entre la infracción y el tanto, al menos unos 30 segundos.