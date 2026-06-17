Universidad de Chile y O’Higgins se miden este jueves 18 de junio en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas, por un partido pendiente de la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El duelo se postergó por la participación del cuadro rancagüino en la Copa Sudamericana y será el encargado de completar la primera rueda del torneo.

La U llega después de un golpe duro en lo anímico: igualó 2-2 ante Unión La Calera en un partido que ganaba por dos goles y que terminó dejando críticas al equipo de Fernando Gago. O’Higgins, en tanto, viene de empatar sin goles ante Coquimbo Unido y buscará dar un salto en la tabla con dos de las grandes figuras del primer semestre: Omar Carabalí y Francisco González.

¿Qué canal transmite U de Chile vs O’Higgins EN VIVO?

El partido entre U de Chile y O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026 será transmitido por TV de pago y streaming.

TV abierta:

No tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

TV de pago:

TNT Sports Premium

TNT Sports Premium HD

Streaming:

HBO Max

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan U de Chile vs O’Higgins?

U de Chile vs O’Higgins se juega este jueves 18 de junio a las 20:00 horas.

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

El compromiso corresponde a la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 y cerrará oficialmente la primera rueda del torneo.

¿Dónde ver U de Chile vs O’Higgins ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de HBO Max.

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma. Además, el duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports Premium HD en televisión de pago.

¿Dónde ver GRATIS U de Chile vs O’Higgins?

U de Chile vs O’Higgins no tendrá transmisión gratuita por TV abierta.

El partido se podrá ver por señales y plataformas de pago como TNT Sports Premium, TNT Sports Premium HD y HBO Max. Además, podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de U de Chile vs O’Higgins

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

DT: Fernando Gago.

La idea de Gago sería repetir buena parte del equipo que comenzó ante Unión La Calera, pese al bajón que sufrió la U en el segundo tiempo. Nicolás Ramírez ya entrenó con normalidad tras su problema en el ojo, mientras que Lucas Barrera terminó con molestias musculares, aunque hay confianza en que pueda estar disponible.

O’Higgins: Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia.

DT: Lucas Bovaglio.

El cuadro rancagüino llega con bajas importantes. Bryan Rabello y Thiago Vecino arrastran problemas físicos, mientras que Juan Leiva debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado ante Deportes Concepción. Aun así, O’Higgins tendrá en cancha a dos de sus grandes pilares: Omar Carabalí, elegido mejor arquero del primer semestre, y Francisco González, reconocido como el mejor jugador del Campeonato Nacional 2026.

¿Cómo llegan U de Chile vs O’Higgins al Campeonato Nacional 2026?

U de Chile llega al partido en la novena posición, con 21 puntos en 14 encuentros, producto de cinco victorias, seis empates y tres derrotas. El equipo azul viene de igualar 2-2 ante Unión La Calera, un resultado amargo por cómo se dio: comenzó arriba, tuvo buenos pasajes en el primer tiempo, pero terminó cediendo terreno en la segunda parte.

El duelo ante O’Higgins aparece como una oportunidad importante para cambiar el ánimo antes de la segunda rueda. Si gana, la U llegará a 24 puntos y se meterá de lleno en la pelea por los puestos altos, incluso alcanzando la línea de Coquimbo Unido y Palestino.

O’Higgins, por su parte, marcha décimo con 20 unidades en 14 partidos. El equipo de Lucas Bovaglio suma seis triunfos, dos empates y seis derrotas, y viene de igualar sin goles ante Coquimbo Unido como visitante.

El cuadro de Rancagua no llega completo, pero sí con argumentos para complicar. Carabalí y Francisco González fueron destacados entre los mejores del primer semestre, y ambos asoman como piezas determinantes para intentar dar un golpe en el Estadio Nacional.

¿Cómo está la tabla del Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo lidera el Campeonato Nacional 2026 con 36 puntos, mientras que U de Chile y O’Higgins llegan a este duelo con un partido menos y con la chance de escalar posiciones.

Ranking – Primera Division – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Colo Colo Colo Colo 36 15 12 0 3 5 29 12 2 Universidad Católica Universidad Católica 26 15 8 2 5 -5 35 20 3 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 24 15 7 3 5 -14 22 18 4 Palestino Palestino 24 15 7 3 5 -19 23 21 5 Huachipato Huachipato 23 15 7 2 6 -21 23 22 6 Everton CD Everton CD 22 15 6 4 5 -11 19 15 7 Atlético Ñublense Atlético Ñublense 22 15 5 7 3 -20 18 19 8 Deportes Limache Deportes Limache 21 15 6 3 6 -16 30 23 9 Universidad de Chile Universidad de Chile 21 14 5 6 3 -5 15 10 10 O'Higgins O'Higgins 20 14 6 2 6 -21 19 20 11 Universidad de Concepción Universidad de Concepción 19 15 5 4 6 -39 13 26 12 La Serena La Serena 18 15 4 6 5 -29 21 25 13 Audax Italiano Audax Italiano 16 15 4 4 7 -24 18 21 14 Deportes Concepción Deportes Concepción 14 15 4 2 9 -32 14 23 15 Cobresal Cobresal 13 15 4 1 10 -39 19 29 16 Unión La Calera Unión La Calera 12 15 3 3 9 -42 14 28

Una victoria dejaría a la U con 24 puntos y muy cerca de la parte alta de la tabla. Para O’Higgins, sumar de a tres significaría llegar a 23 unidades y superar a los azules, además de cerrar la primera rueda con un impulso importante.

¿Cuál es el historial entre U de Chile y O’Higgins por el Campeonato Nacional?

U de Chile y O’Higgins registran 128 partidos por el Campeonato Nacional.

El balance favorece a los azules, con 58 victorias, 37 empates y 33 derrotas. En goles, la U también tiene ventaja: 236 tantos a favor y 169 en contra, con una diferencia de +67.

El antecedente más reciente en el torneo fue un triunfo 1-0 de U de Chile como visitante ante O’Higgins, jugado el 23 de noviembre en el Estadio Codelco El Teniente. Antes de eso, los azules habían goleado 6-0 a los rancagüinos el 31 de mayo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.