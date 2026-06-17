Datos Clave Formación de U de Chile: Gago repertirá oncena ante O’Higgins Calderón sigue firme: Deja en la banca a Bianneider Tamayo Los jóvenes no salen: Barrera, Arce y Vásquez titulares

U de Chile enfrenta a O’Higgins en duelo pendiente de la Fecha 13, compromiso que pondrá fin a la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Los Azules ya tienen formación definida para este compromiso, el que deben ganar para meterse en el pelotón de escoltas de Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones.

Fernando Gago insistirá con la última formación que mandó a la cancha en la U, pese a que el equipo no convenció del todo en el empate 2-2 con Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, algo que en todo caso viene siendo la tónica del plantel en toda la temporada.

La formación de U de Chile para el duelo ante O’Higgins

La oncena de U de Chile estará compuesta por: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Calderón, que venía muy cuestionado, sigue en el equipo y deja en el banco al venezolano Bianneider Tamayo, quien viene pidiendo cancha en los últimos duelos que ha jugado.

Arriba se mantienen los jóvenes Lucas Barrera, Agustín Arce e Ignacio Vásquez, mientras que como “9” ya está claro que Eduardo Vargas le ganó la pulseada a Juan Martín Lucero.

¿Cuándo juega U de Chile vs O’Higgins?

U de Chile vs O’Higgins juegan este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el estadio Nacional, compromiso en el que ambos elencos se juegan la posibilidad de meterse cerca del subliderato del Campeonato Nacional 2026.

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