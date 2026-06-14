Unión La Calera y Universidad de Chile enredan puntos en el Estadio Nicolás Chahuán en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El encuentro terminó con igualdad por 2-2, el cual es un resultado que no llena a los dos, y son dos puntos perdidos para ambas escuadras.

Con este resultado, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 12 unidades, a solamente dos de escapar de la zona de descenso. Por su parte, Universidad de Chile se estanca en la novena posición con 21 puntos. Cabe destacar que los azules tienen un partido pendiente ante O’Higgins.

Los goles de La Calera vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

En el primer tiempo del encuentro, Universidad de Chile fue el protagonista del balón y del juego, con la misión de abrir el marcador de manera tempranera, y lo consiguió, ya que a los 6′ minutos Nicolás Ramírez conectó el centro de Marcelo Morales para abrir el marcador.

La superioridad azul era notoria en los primeros minutos de juego, y lo hizo notar en el marcador a los 16′, tras un centro de Maximiliano Guerrero que en esta ocasión conecta Eduardo Vargas para poner el 2-0 de los azules.

La Calera aguantó el marcador adverso a pesar de los ataques azules, y encontró su recompensa en el cierre del primer tiempo, en un córner que logra cabecear Matías Campos para descontar en el marcador y mantener con vida a los Cementeros.

En el segundo tiempo, Unión La Calera salió al campo con el objetivo de igualar lo más tempranamente posible el duelo ante los universitarios. Para su fortuna un remate de Matías Campos impactó en el brazo de Franco Calderón y el árbitro cobró penal. El encargado de transformar la pena máxima en gol fue Sebastián Saez.

Estadísticas de La Calera vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 15 Unión La Calera 2 2 Half Time : 1 2 Finalizado Universidad de Chile Matias Campos 44′ Sebastian Saez 58′ Yonathan Andia 28′

Yerko Leiva Lazo 59′ Nicolas Ramirez 6′

Nicolas Ramirez 6′ Eduardo Vargas 16′ Eduardo Vargas 28′

Eduardo Vargas 28′ Juan Martin Lucero 65′

Juan Martin Lucero 65′ Gabriel Castellon 77′

Gabriel Castellon 77′ Marcelo Morales 90′

¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y U de Chile?

Durante la próxima semana, ambas escuadras disputarán su debut en la Copa Chile 2026. Cabe destacar que tanto la escuadra universitaria como la cementera son integrantes del Grupo D de la competencia.

Antes de su debut por Copa Chile, la U tendrá que disputar su duelo pendiente ante O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Bullangueros y el Capo de Provincia se disputará este jueves 18 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Unión La Calera también será local en su debut, pero será ante Unión San Felipe. El encuentro entre Cementeros y el Uní Uní se jugará el jugará el domingo 21 de junio desde las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.