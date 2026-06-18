U de Chile cerró la primera rueda del campeonato con un triunfo por 2-0 ante O’Higgins en el estadio Nacional, resultado que dejó a los Azules en el tercer puesto de la tabla y en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Pero más allá del marcador, una de las grandes figuras del partido encendió la polémica al cuestionar el arbitraje.

El lateral Marcelo Morales apuntó contra el VAR por el gol que le anularon a la U durante el compromiso. El juvenil defendió su interpretación de la jugada y lanzó una frase que generó debate, justo en un período en que los jueces han recibido varios cuestionamientos, entre ellos los de Javier Correas hace algunas semanas, situación que tiene al jugador de Colo Colo con posibilidades de recibir un serio castigo de 10 fechas por parte del Tribunal de Disciplina.

La crítica de Marcelo Morales al arbitraje tras la victoria de U de Chile

La acción más discutida del partido fue un gol anulado a U de Chile tras una supuesta falta de Morales, revisada por el VAR y sancionada por el árbitro Piero Maza. El lateral fue claro al señalar: “Para mí no (fue falta). La verdad que me freno antes, el jugador ya va lanzado. Siento que a veces son un poquito más quisquillosos con nosotros. Lo revisaron, se anuló, gracias a Dios lo pudimos ganar, pero para mí no fue falta”.

El defensor profundizó en su análisis de la jugada, apuntando a la diferencia entre lo que se ve en cancha y lo que muestra la repetición: “El árbitro estaba a dos metros, el línea igual, y después en el VAR obviamente que en cámara lenta y las jugadas son más pausadas, se ve más fuerte, pero en el momento de la jugada, para mí no fue falta”.

¿Qué dijo Marcelo Morales del triunfo de U de Chile?

Más allá de la polémica arbitral, Marcelo Morales valoró el triunfo y el objetivo cumplido de cerrar la primera rueda en la parte alta de la tabla. El jugador reconoció que el equipo tenía la obligación de ganar para meterse en zona de clasificación a las copas.

“Primero que todo, gracias por el premio y sí, lo necesitábamos. En la semana lo dije: teníamos que ganar sí o sí este partido para meternos en tercer lugar y después la segunda rueda pelearlo con todo, así que feliz”, expresó el defensor a TNT Sports.

“Lo necesitábamos, y ahora con el equipo a pensar en la Copa Chile, que también es importante para nosotros”, sentenció.