U de Chile derrotó por 2-0 a O’Higgins en el duelo postergado por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El elenco de Fernando Gago aprovechó al máximo la oportunidad para escalar en la tabla y meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio, mientras que los Celestes se estancaron en la medianía del escalafón.

Con esta victoria, la U dio un paso clave en sus aspiraciones de cara al segundo semestre, sumando tres unidades vitales que lo dejan tercero con 24, al contrario de los rancagüinos, décimos con 20 positivos, lo que demuestra una baja en este certamen en las últimas fechas de la competición, debido al gran desgaste en tres competencias.

Los goles de U de Chile vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

El primer tanto del partido llegó al minuto 36 del primer tiempo: tras un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Morales desde la izquierda, la pelota llegó al borde del área para Bianneider Tamayo, quien sacó un zurdazo tremendo que dio en el travesaño y se metió en el arco rancagüino para poner el 1-0.

La sentencia llegó en los compases finales, al minuto 83, cuando después de una jugada elaborada por la zona central, Ignacio Vásquez definió con un derechazo dentro del área que contó con responsabilidad clara del arquero Omar Carabalí, el que alcanzó a manotear el balón pero no pudo evitar que igual se le fuera al fondo del arco.

Estadísticas de U de Chile vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13
Universidad de Chile
18/06/2026 20:00
Half Time :
Finalizado
O'Higgins
  • Bianneider Tamayo 36′
  • Ignacio Vasquez 85′
  • Lucas Barrera 45′
  • Felipe Faundez 41′
  • Miguel Brizuela 43′
  • Luis Pavez 90′
  • Francisco Gonzalez 90′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 5 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Francisco Gonzalez
90 + 1 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Luis Pavez
85 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Israel Poblete
85 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Ignacio Vasquez
79 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Nicolas Garrido
79 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Alan Robledo
78 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Ignacio Vasquez
78 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Maximiliano Guerrero
78 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Lucas Romero
78 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Elias Rojas
74 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Thiago Vecino
74 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Bastian Yanez
74 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Martin Maturana
74 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Benjamin Schamine
70 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Nicolas Fernandez
70 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Fabian Hormazabal
59 ‘
Universidad de Chile
Sustitución entra : Javier Altamirano
59 ‘
Universidad de Chile
Sustitución sale : Agustin Arce
57 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Joaquin Tapia
57 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Martin Sarrafiore
45 ‘
Universidad de Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Barrera
43 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Miguel Brizuela
41 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Felipe Faundez
36 ‘
Universidad de Chile
Asistencia : Marcelo Morales
36 ‘
Universidad de Chile
Gol regular : Bianneider Tamayo
[ +5 ‘ ] Amonestación para Francisco Gonzalez.
[ +1 ‘ ] Amonestación para Luis Pavez.
Asistencia de Israel Poblete en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Vasquez!
Cambio: se retira Alan Robledo y entra en su lugar Nicolas Garrido.
Cambio: se retira Maximiliano Guerrero y entra en su lugar Ignacio Vasquez.
Cambio: se retira Elias Rojas y entra en su lugar Lucas Romero.
Cambio: se retira Bastian Yanez y entra en su lugar Thiago Vecino.
Cambio: se retira Benjamin Schamine y entra en su lugar Martin Maturana.
Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Nicolas Fernandez.
Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Javier Altamirano.
Cambio: se retira Martin Sarrafiore y entra en su lugar Joaquin Tapia.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Lucas Barrera.
Amonestación para Miguel Brizuela.
Amonestación para Felipe Faundez.
Asistencia de Marcelo Morales en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Bianneider Tamayo!
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad de Chile
3-1-4-2
Gabriel Castellon 25
Gabriel
Castellon
Fabian Hormazabal 17
Fabian
Hormazabal
Nicolas Ramirez 5
Nicolas
Ramirez
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Lucas Barrera 29
Lucas
Barrera
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Israel Poblete 8
Israel
Poblete
Elias Rojas 16
Elias
Rojas
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Eduardo Vargas 11
Eduardo
Vargas
Agustin Arce 28
Agustin
Arce
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Suplentes
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 4
    Diego Vargas
  • 6
    Nicolas Fernandez
  • 18
    Juan Martin Lucero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 21
    Marcelo Díaz
  • 23
    Ignacio Vasquez
  • 24
    Lucas Romero
  • 34
    Vicente Ramirez
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Benjamin Schamine 28
Benjamin
Schamine
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Bastian Yanez 29
Bastian
Yanez
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 2
    Cristian Morales
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 14
    Martin Maturana
  • 20
    Leandro Diaz
  • 21
    Nicolas Garrido
  • 26
    Rodrigo Godoy
  • 30
    Joaquin Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
8
Faltas Cometidas
11
2
Fuera de Juego
3
57
Posesión de Balón
43
1
Tarjetas Amarillas
4
4
Tiros Fuera
2
8
Tiros a Puerta
4
5
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
9
0
Penaltis
0
11
Tiros Libres
10
4
Paradas
6
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
5
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
2
4
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Last Confrontations
UNI O'H 18/06/2026
O'H 0 – 1 UNI 23/11/2025
UNI 6 – 0 O'H 31/05/2025
UNI 4 – 0 O'H 17/08/2024
UNI 1 – 0 O'H 16/03/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y O’Higgins?

U de Chile no tendrá descanso, ya que en algunos días deberá enfocarse en la Copa Chile, torneo en el que recibirá a Santiago Wanderers el próximo domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el estadio Nacional.

Por su parte, O’Higgins deberá rearmarse rápido para también jugar la Copa Chile, este mismo domingo a las 20:00 horas con Unión Española.

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