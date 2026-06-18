U de Chile derrotó por 2-0 a O’Higgins en el duelo postergado por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El elenco de Fernando Gago aprovechó al máximo la oportunidad para escalar en la tabla y meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio, mientras que los Celestes se estancaron en la medianía del escalafón.

Con esta victoria, la U dio un paso clave en sus aspiraciones de cara al segundo semestre, sumando tres unidades vitales que lo dejan tercero con 24, al contrario de los rancagüinos, décimos con 20 positivos, lo que demuestra una baja en este certamen en las últimas fechas de la competición, debido al gran desgaste en tres competencias.

Los goles de U de Chile vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

El primer tanto del partido llegó al minuto 36 del primer tiempo: tras un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Morales desde la izquierda, la pelota llegó al borde del área para Bianneider Tamayo, quien sacó un zurdazo tremendo que dio en el travesaño y se metió en el arco rancagüino para poner el 1-0.

La sentencia llegó en los compases finales, al minuto 83, cuando después de una jugada elaborada por la zona central, Ignacio Vásquez definió con un derechazo dentro del área que contó con responsabilidad clara del arquero Omar Carabalí, el que alcanzó a manotear el balón pero no pudo evitar que igual se le fuera al fondo del arco.

Estadísticas de U de Chile vs O’Higgins

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Universidad de Chile Half Time : Finalizado O'Higgins Bianneider Tamayo 36′

Ignacio Vasquez 85′ Lucas Barrera 45′ Felipe Faundez 41′

Felipe Faundez 41′ Miguel Brizuela 43′

Miguel Brizuela 43′ Luis Pavez 90′

Luis Pavez 90′ Francisco Gonzalez 90′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 90 + 5 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Francisco Gonzalez 90 + 1 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Luis Pavez 85 ‘ Universidad de Chile Asistencia : Israel Poblete 85 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Ignacio Vasquez 79 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Nicolas Garrido 79 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Alan Robledo 78 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Ignacio Vasquez 78 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Maximiliano Guerrero 78 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Lucas Romero 78 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Elias Rojas 74 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Thiago Vecino 74 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Bastian Yanez 74 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Martin Maturana 74 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Benjamin Schamine 70 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Nicolas Fernandez 70 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Fabian Hormazabal 59 ‘ Universidad de Chile Sustitución entra : Javier Altamirano 59 ‘ Universidad de Chile Sustitución sale : Agustin Arce 57 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Joaquin Tapia 57 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Martin Sarrafiore 45 ‘ Universidad de Chile Tarjeta amarilla : Lucas Barrera 43 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Miguel Brizuela 41 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Felipe Faundez 36 ‘ Universidad de Chile Asistencia : Marcelo Morales 36 ‘ Universidad de Chile Gol regular : Bianneider Tamayo [ +5 ‘ ] Amonestación para Francisco Gonzalez. [ +1 ‘ ] Amonestación para Luis Pavez. Asistencia de Israel Poblete en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Vasquez! Cambio: se retira Alan Robledo y entra en su lugar Nicolas Garrido. Cambio: se retira Maximiliano Guerrero y entra en su lugar Ignacio Vasquez. Cambio: se retira Elias Rojas y entra en su lugar Lucas Romero. Cambio: se retira Bastian Yanez y entra en su lugar Thiago Vecino. Cambio: se retira Benjamin Schamine y entra en su lugar Martin Maturana. Cambio: se retira Fabian Hormazabal y entra en su lugar Nicolas Fernandez. Cambio: se retira Agustin Arce y entra en su lugar Javier Altamirano. Cambio: se retira Martin Sarrafiore y entra en su lugar Joaquin Tapia. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Lucas Barrera. Amonestación para Miguel Brizuela. Amonestación para Felipe Faundez. Asistencia de Marcelo Morales en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Bianneider Tamayo! El árbitro da inicio al encuentro. Universidad de Chile Universidad de Chile 3-1-4-2 25 Gabriel

Castellon 17 Fabian

Hormazabal 5 Nicolas

Ramirez 31 Bianneider

Tamayo 29 Lucas

Barrera 7 Maximiliano

Guerrero 8 Israel

Poblete 16 Elias

Rojas 14 Marcelo

Morales 11 Eduardo

Vargas 28 Agustin

Arce Entrenador

0 Fernando Gago

Suplentes

1 Cristopher Toselli



4 Diego Vargas



6 Nicolas Fernandez



18 Juan Martin Lucero



19 Javier Altamirano



21 Marcelo Díaz



23 Ignacio Vasquez



24 Lucas Romero



34 Vicente Ramirez

O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 22 Alan

Robledo 33 Miguel

Brizuela 6 Luis

Pavez 8 Felipe

Ogaz 28 Benjamin

Schamine 24 Francisco

Gonzalez 7 Martin

Sarrafiore 29 Bastian

Yanez 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



2 Cristian Morales



5 Gabriel Pinto



14 Martin Maturana



20 Leandro Diaz



21 Nicolas Garrido



26 Rodrigo Godoy



30 Joaquin Tapia



32 Thiago Vecino

8 Faltas Cometidas 11 2 Fuera de Juego 3 57 Posesión de Balón 43 1 Tarjetas Amarillas 4 4 Tiros Fuera 2 8 Tiros a Puerta 4 5 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 9 0 Penaltis 0 11 Tiros Libres 10 4 Paradas 6 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 4 5 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 2 4 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 5 Last Confrontations UNI – O'H 18/06/2026 O'H 0 – 1 UNI 23/11/2025 UNI 6 – 0 O'H 31/05/2025 UNI 4 – 0 O'H 17/08/2024 UNI 1 – 0 O'H 16/03/2024

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y O’Higgins?

U de Chile no tendrá descanso, ya que en algunos días deberá enfocarse en la Copa Chile, torneo en el que recibirá a Santiago Wanderers el próximo domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el estadio Nacional.

Por su parte, O’Higgins deberá rearmarse rápido para también jugar la Copa Chile, este mismo domingo a las 20:00 horas con Unión Española.