U de Chile derrotó por 2-0 a O’Higgins en el duelo postergado por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El elenco de Fernando Gago aprovechó al máximo la oportunidad para escalar en la tabla y meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio, mientras que los Celestes se estancaron en la medianía del escalafón.
Con esta victoria, la U dio un paso clave en sus aspiraciones de cara al segundo semestre, sumando tres unidades vitales que lo dejan tercero con 24, al contrario de los rancagüinos, décimos con 20 positivos, lo que demuestra una baja en este certamen en las últimas fechas de la competición, debido al gran desgaste en tres competencias.
Los goles de U de Chile vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026
El primer tanto del partido llegó al minuto 36 del primer tiempo: tras un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Morales desde la izquierda, la pelota llegó al borde del área para Bianneider Tamayo, quien sacó un zurdazo tremendo que dio en el travesaño y se metió en el arco rancagüino para poner el 1-0.
La sentencia llegó en los compases finales, al minuto 83, cuando después de una jugada elaborada por la zona central, Ignacio Vásquez definió con un derechazo dentro del área que contó con responsabilidad clara del arquero Omar Carabalí, el que alcanzó a manotear el balón pero no pudo evitar que igual se le fuera al fondo del arco.
Estadísticas de U de Chile vs O’Higgins
- Bianneider Tamayo 36′
- Ignacio Vasquez 85′
- Lucas Barrera 45′
- Felipe Faundez 41′
- Miguel Brizuela 43′
- Luis Pavez 90′
- Francisco Gonzalez 90′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Castellon
Hormazabal
Ramirez
Tamayo
Barrera
Guerrero
Poblete
Rojas
Morales
Vargas
Arce
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Suplentes
-
1Cristopher Toselli
-
4Diego Vargas
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6Nicolas Fernandez
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18Juan Martin Lucero
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19Javier Altamirano
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21Marcelo Díaz
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23Ignacio Vasquez
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24Lucas Romero
-
34Vicente Ramirez
Carabali
Faundez
Robledo
Brizuela
Pavez
Ogaz
Schamine
Gonzalez
Sarrafiore
Yanez
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
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2Cristian Morales
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5Gabriel Pinto
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14Martin Maturana
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20Leandro Diaz
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21Nicolas Garrido
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26Rodrigo Godoy
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30Joaquin Tapia
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32Thiago Vecino
¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y O’Higgins?
U de Chile no tendrá descanso, ya que en algunos días deberá enfocarse en la Copa Chile, torneo en el que recibirá a Santiago Wanderers el próximo domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el estadio Nacional.
Por su parte, O’Higgins deberá rearmarse rápido para también jugar la Copa Chile, este mismo domingo a las 20:00 horas con Unión Española.