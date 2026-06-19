Datos Clave La emergencia: Según información recabada, el entrenador de 40 años presentó molestias tras el partido del jueves, por lo que acudió a una clínica donde pasó la noche en observación. El parte oficial: Universidad de Chile emitió un comunicado confirmando que el DT se está sometiendo a “exámenes cardiovasculares”, aunque recalcaron que se encuentra en “buenas condiciones”. Cambio en la banca: Ante su inminente ausencia para el duelo de este domingo por Copa Chile ante Santiago Wanderers, su histórico ayudante de campo, Fabricio Coloccini, asumirá la conducción del equipo.

El fútbol pasó abruptamente a un segundo plano en el Centro Deportivo Azul. Durante la noche de este jueves, Universidad de Chile logró un valioso triunfo por 2-0 ante O’Higgins (con goles de Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez) que le permitió trepar hasta el tercer lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, la alegría en el camarín se vio interrumpida por una preocupante alerta médica. El director técnico Fernando Gago comenzó a presentar molestias físicas que derivaron en su rápido traslado a un centro asistencial. Durante la mañana de este viernes, la institución universitaria rompió el hermetismo y confirmó que el estratega argentino se encuentra internado realizándose una serie de exámenes cardiovasculares preventivos.

¿Cuál es el estado de salud de Fernando Gago?

La preocupación se instaló rápidamente entre los hinchas azules cuando, a primera hora de este viernes, el cuerpo técnico llegó a dirigir la práctica en el CDA sin la presencia de su líder.

Minutos más tarde, las redes sociales oficiales del club emitieron la información formal para evitar especulaciones: “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy” indicaron.

Para entregar tranquilidad al entorno del fútbol y a su familia, desde la institución agregaron que el exjugador de Boca Juniors y el Real Madrid “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”. Según la información manejada por nuestra redacción, Gago pasó la noche internado en observación tras presentar molestias una vez finalizado el encuentro en el Estadio Nacional.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

El impacto en la banca: Coloccini asume el fierro caliente

La urgencia médica del entrenador de 40 años —quien llegó esta temporada para reemplazar a Francisco Meneghini— obligará a una rápida reestructuración de cara al inminente debut del equipo en la Copa Chile.

El cuerpo médico del club mantendrá a Gago en observación durante el viernes y el sábado, descartándolo por completo para el vital encuentro de este domingo frente a Santiago Wanderers por la tercera fecha del Grupo D.

Ante este complejo escenario humano y deportivo, será su mano derecha, Fabricio Coloccini, quien deba asumir el interinato. El exdefensor central tendrá la difícil misión de mantener el alza anímica y futbolística que la escuadra laica había logrado recuperar frente a los celestes, todo esto mientras el plantel aguarda, con evidente preocupación, por la pronta y satisfactoria evolución médica de su entrenador titular.

Sigue en Alairelibre.cl todas las actualizaciones sobre el estado de salud del DT y la previa de la Copa Chile.

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