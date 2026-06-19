Datos Clave La jornada del día: La programación del Mundial contempla cuatro partidos decisivos: EE.UU. vs. Australia, Escocia vs. Marruecos, Brasil vs. Haití y Turquía vs. Paraguay. Misión sudamericana: Tras empatar en sus respectivos estrenos, Brasil y Paraguay saltan a la cancha con la obligación urgente de sumar de a tres para no complicar su permanencia en el certamen. ¡El Tri hace historia!: México venció 1-0 a Corea del Sur, desató la locura en Guadalajara y se convirtió oficialmente en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 mantiene las pulsaciones a tope y este viernes 19 de junio el calendario nos ofrece un emocionante despliegue con cuatro compromisos clave que prometen empezar a definir la suerte de los Grupos C y D. La actividad oficial iniciará en el Lumen Field de Seattle a las 15:00 horas con el enfrentamiento entre Estados Unidos y Australia, para luego trasladarse a Boston, donde Escocia y Marruecos chocarán a las 18:00 horas. Más tarde, los ojos del continente estarán puestos en el esperado duelo de Brasil ante Haití en Filadelfia a las 20:30 horas, cerrando la acción a las 23:00 horas en San Francisco con el trascendental partido entre Turquía y la selección de Paraguay.

Para la delegación sudamericana, esta jornada de viernes asume características de verdadera final anticipada. Luego de un arranque marcado por la irregularidad en la primera fecha, ni la “Canarinha” ni la “Albirroja” tienen margen para especular. Brasil no pudo pasar del empate inicial y ahora, con la inminente vuelta a las canchas de su principal estrella, buscará un triunfo tranquilizador que ratifique su condición de favorito. Por su parte, la escuadra guaraní enfrentará a un duro escollo europeo con la imperiosa necesidad de conseguir una victoria que mantenga viva su ilusión mundialista.

Estos compromisos se desarrollarán bajo la estela de una histórica jornada vivida este jueves, donde la selección mexicana hizo valer su condición de local de manera inapelable. En medio de un ambiente ensordecedor en Guadalajara, el elenco de Javier Aguirre concretó su segunda victoria consecutiva, abrochando su clasificación a la ronda de eliminación directa, instalando un clima festivo en todo el país y marcando la pauta de contundencia para el resto de los competidores que buscan avanzar en el torneo.



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