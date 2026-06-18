Escocia y Marruecos enfrentan su segundo duelo en el Grupo C del Mundial 2026, compromiso que se realizará este viernes 19 de junio a las 18:00 horas de Chile en el estadio Boston, recinto que ya recibió a los europeos en su duelo inicial frente a Haití, que terminó con victoria por 1-0 a favor de los británicos.

Ese resultado tiene a los escoceses como líderes de grupo con tres unidades, aunque los favoritos para este duelo son los marroquíes, tanto por sus jugadores como su estilo potente de juego. Ademas, en su debut empató 1-1 ante el poderoso Brasil, mientras que como antecedente tiene su llegada a la final de la Copa Africana de Naciones en enero y a semifinales del Mundial pasado en Qatar 2022.

¿Qué canal transmite Escocia vs Marruecos EN VIVO?

El partido del Grupo C del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Disney + Premium, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Escocia vs Marruecos?

Escocia vs Marruecos se juega este viernes 19 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Hora: 18:00 horas de Chile

Estadio: Boston (Estados Unidos)

El duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Disney + Premium

Paramount

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Escocia vs Marruecos?

Escocia vs Marruecos tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney + Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo D del Mundial 2026?

El Grupo C del Mundial 2026 está integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.