Brasil y Marruecos protagonizan el duelo más esperado de la primera jornada del Mundial 2026, este sábado 13 de junio a las 18:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Es la Fecha 1 del Grupo C, y el partido ya se ganó el calificativo de “el más atractivo de la fase de grupos”: los pentacampeones del mundo contra los semifinalistas de Qatar 2022 que sacudieron al fútbol africano. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Brasil vs Marruecos, minuto a minuto

La previa del Brasil vs Marruecos

Vinicius Jr. lidera a la Canarinha con el peso de ser el mejor jugador del mundo y la responsabilidad de devolver a Brasil a lo más alto después de cuatro años de sequía mundialista. El técnico Carlo Ancelotti apuesta por una ofensiva de alto voltaje ofensivo: Raphinha, Vinicius y Endrick en una línea de ataque que es la más cara de todo el torneo. En la medular, Bruno Guimarães y Casemiro forman el pivote que le da equilibrio al equipo. Marquinhos conduce una defensa sólida respaldada por Alisson en el arco, el mejor guardameta del mundo según el ranking FIFA previo al torneo.

Marruecos, el equipo que hizo historia en Qatar 2022 llegando a semifinales como primera selección africana en lograrlo, no ha bajado la guardia. Los marroquíes mantienen la columna vertebral que desconcertó a España y Portugal en 2022, con Achraf Hakimi como detonador ofensivo desde el lateral derecho y Brahim Díaz como arquitecto del juego. Los Leones de Atlas saben que superar a Brasil en el debut los instalaría como líderes del grupo y candidatos reales a los octavos.

Formaciones de Brasil vs Marruecos

Probable formación de Brasil:

Alisson; oger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Probable formación de Marruecos:

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos en vivo?

El duelo entre Brasil y Marruecos se disputará este sábado 13 de junio a las 18:00 horas de Chile en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión y DSports, y en streaming a través de Disney+ Plan Premium, DGO y Amazon Prime Video.