Qatar y Suiza se enfrentan este sábado 13 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium de San Francisco, en el segundo partido del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro tiene un contraste enorme: Suiza es amplia favorita, mientras que Qatar, debe demostrar que puede competir fuera de su propio terreno por primera vez en la historia mundialista.

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Qatar vs Suiza, minuto a minuto

La previa del Qatar vs Suiza

Suiza llega a San Francisco como uno de los seleccionados más sólidos de Europa y con un bloque de jerarquía indiscutida. El capitán Granit Xhaka —piloto del mediocampo con el Bayer Leverkusen— lidera un equipo que en las últimas cuatro ediciones de la Eurocopa siempre llegó al menos a cuartos de final. El técnico Murat Yakin dispondrá un 4-2-3-1 con Breel Embolo como referente del ataque y Dan Ndoye y Ruben Vargas abriendo por las bandas para desequilibrar. Manuel Akanji del Inter de Milán será la piedra angular de una defensa que apenas recibió 4 goles en la clasificación UEFA.

Qatar, afronta el debut sin la ventaja de la localía que tuvo en el Mundial 2022. Con un esquema 4-3-3, el equipo catarí dependerá del talento de Akram Afif —máximo goleador del Al-Sadd— y del delantero centro Almoez Ali, histórico artillero del equipo, para crear peligro ante una defensa suiza de alto nivel. La gran incógnita es cómo reaccionará Qatar y la intensidad de un rival europeo de élite fuera del ambiente controlado de Doha.

Formaciones de Qatar vs Suiza

Formación de Qatar:

Ibrahim Abunada; Homam Al-Amin, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Ayoub Al Oui; Assim Modibo, Jassem Gaber, Issa Laye; Akram Afif, Almoez Ali, Edmilson Junior.

Formación de Suiza:

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Michel Aebischer; Dan Ndoye, Ruben Vargas; Breel Embolo

¿Dónde ver Qatar vs Suiza en vivo?

El duelo entre Catar y Suiza se disputará este sábado 13 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium, San Francisco. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO. El árbitro designado por FIFA es el hondureño Héctor Saíd Martínez, con el mexicano Erick Miranda como VAR.