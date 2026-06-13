Países Bajos se enfrenta a Japón este domingo 14 de junio a las 16:00 horas de nuestro país en el Estadio Dallas por la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026. Este será el partido que dará el vamos al grupo que también integran los combinados de Suecia y Túnez.

Los neerlandeses no llegan en su mejor momento a la Copa del Mundo e incluso solo consiguieron un triunfo en sus últimos tres partidos amistosos. Pese a ello, con figuras como Van Dijk, De Ligt, De Jong y Gravenberch, confían en hacer un buen papel e ir en busca de la gloria que tantas veces le ha sido esquiva.

Por su parte, los nipones fueron los primeros clasificados a la cita planetaria y asoman como el mejor país asiático en competencia. Actualmente están 18º en el ranking FIFA y quieren dar la sorpresa en territorio norteamericano.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs Japón EN VIVO?

El duelo entre Países Bajos y Japón por el Grupo E del Mundial 2026 será transmitido en Chile por televisión abierta, tv de pago y vía streaming.

TV abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports 2 612/1612

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Japón?

Países Bajos vs Japón juegan este domingo 14 de junio de 2026 a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Dallas.

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Dallas

El partido corresponde al Grupo F del Mundial 2026.

¿Dónde ver Países Bajos vs Japón ONLINE por streaming?

El cruce entre Países Bajos y Japón se podrá ver a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa a cualquiera de ellas.

¿Dónde ver GRATIS Países Bajos vs Japón?

Países Bajos vs Japón se podrá ver gratis en Chile a través de Chilevisión. Además, podrás sintonizarlo en la TV pago por DSports y vía streaming en DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo F del Mundial 2026?

El encuentre entre Países Bajos y Japón será el primero del Grupo F, el cual también integran las selecciones de Suecia y Túnez.