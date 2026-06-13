Suecia y Túnez se ven las caras este domingo 14 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey de México por el Grupo F del Mundial 2026. Este será el partido que le bajará la cortina a la jornada.

Los suecos vuelven a la Copa del Mundo tras ocho años y consiguieron la clasificación de forma inédita, puesto que no ganaron ningún partido en las Eliminatorias y se quedaron con un boleto tras sortear con éxito el repechaje, donde se impuso a Ucrania y Polonia. Con Viktor Gyökeres como principal figura, intentarán incomodar en un grupo que no es para nada sencillo.

Por su parte, los tunecinos participarán en la cita planetaria por séptima vez. En esta edición del torneo, buscarán sortear con éxito la primera fase por primera vez en su historia. Sin embargo, la tarea no será fácil considerando los rivales que tiene enfrente.

¿Qué canal transmite Suecia vs Túnez EN VIVO?

El encuentro entre Suecia y Túnez se transmitirá en Chile por televisión de pago y vía streaming.

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Suecia vs Túnez?

Suecia y Túnez juetan este domingo 14 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey de México por el Grupo F.

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas de Chile

Estadio: Monterrey, México

El duelo es válido por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.

¿Dónde ver Suecia vs Túnez ONLINE por streaming?

Costa de Marfil vs Túnez se podrá sintonizar vía streaming a través de diversas plataformas. Para ello, debes tener una suscripción activa en cualquiera de ellas.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

¿Dónde ver GRATIS Suecia vs Túnez?

El compromiso entre Suecia y Túnez no tendrá transmisión gratuita en nuestro país. Sin embargo, se podrá seguir en vivo a través de la TV pago en DSports y también por streaming en DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo F del Mundial 2026?

Suecia y Túnez integran el Grupo F junto a Países Bajos y Japón.