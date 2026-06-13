Alemania y Curazao se enfrentan este domingo 14 de junio a las 13:00 horas de Chile en el NRG Stadium de Houston en su debut en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos elencos comparten el Grupo E junto a Costa de Marfil y Ecuador.

Ambas escuadras llegan a esta Copa del Mundo con una historia completamente opuesta. Los alemanes han levantado cuatro veces el trofeo y son uno de los favoritos a quedarse con el título. Por el contrario, el combinado caribeño disputará su primera cita planetaria tras conseguir una histórica clasificación tras culminar en el primer lugar del Grupo B de la Concacaf.

¿Qué canal transmite Alemania vs Curazao EN VIVO?

El compromiso entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial 2026 será transmitido en Chile a través de televisión de pago y streaming.

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Alemania vs Curazao?

Alemania vs Curazao se enfrentan este domingo 14 de junio de 2026 a las 13:00 horas de nuestro país en el NRG Stadium de Houston.

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas de Chile

Estadio: NRG Stadium, Houston

Este encuentro será el encargado de dar el vamos al Grupo E del mundial 2026.

¿Dónde ver Alemania vs Curazao ONLINE por streaming?

El compromiso estará disponible a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para poder sintonizar el partido debes tener una suscripción activa en alguna de las plataformas.

¿Dónde ver GRATIS Alemania vs Curazao?

El cruce entre Alemania y Curazao no tendrá transmisión gratuita en Chile. Sin embargo, se podrá sintonizar por TV pago a través de DSports y plataformas de streaming como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo E del Mundial 2026?

El Grupo E Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Este partido será el primero del grupo y posteriormente el elenco africano y el sudamericano se medirán para completar la primera jornada.