Datos Clave Continuidad asegurada: Fernando Zuqui extendió su vínculo con Universidad Católica hasta diciembre de 2026. Pieza clave: El volante argentino de 34 años es uno de los líderes del equipo de Daniel Garnero. Cupo foráneo: Zuqui ocupa el quinto cupo de extranjero y la UC deja un espacio disponible.

Universidad Católica aseguró a una de sus piezas más importantes. El club confirmó la renovación del volante argentino Fernando Zuqui hasta diciembre de 2026, una extensión de seis meses que llega justo cuando su contrato vencía a fin de mes. El movimiento le da un respiro a Daniel Garnero de cara al segundo semestre.

La continuidad del Comandante era una prioridad en San Carlos de Apoquindo, en lo que se transforma en una de las primeras buenas noticias del mercado para los cruzados. Zuqui se consolidó esta temporada como un referente del mediocampo tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores, donde la UC avanzó a octavos de final. El propio Garnero había pedido públicamente su permanencia.

¿Hasta cuándo renovó Fernando Zuqui?

El nuevo vínculo se extiende hasta diciembre de 2026, según dio a conocer el equipo de La Franja en sus redes sociales. La dirigencia priorizó las negociaciones para retener a un futbolista que esta temporada disputó 13 partidos y aportó dos asistencias entre el torneo local y el plano internacional. En la previa, Garnero ya había dejado clara su postura: “Lo de Zuqui sí. La dirigencia sabe muy bien respecto a lo que pienso de Fernando”.

¿Qué gana la UC con la renovación?

Con la firma, Católica hace valer su quinto cupo de extranjero y deja un espacio disponible por si necesita sumar otra pieza en el mercado. Más allá de lo administrativo, retiene experiencia y liderazgo. Zuqui, de 34 años, llegó libre desde Estudiantes de La Plata en 2024 y, tras superar una rotura de ligamentos que lo marginó gran parte de 2025, volvió en marzo para consolidarse como uno de los pilares del equipo, con más de 40 partidos desde su arribo.

De esta manera, Fernando Zuqui seguirá siendo parte del proyecto de Universidad Católica en la segunda mitad de año con la Liga de Primera y la Copa Libertadores en el horizonte, mientras el cuadro precordillerano sigue buscando sumar un extremo a su plantel.