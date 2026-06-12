Everton recibirá a Palestino en la última jornada de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El encuentro entre Ruleteros y Baisanos se disputará en el Estadio Sausalito este sábado 13 de junio a partir de las 15:00 horas. El duelo tiene un condimento especial, ya que ambas escuadras se encuentran en la parte alta de la tabla y podrían trepar al podio de la división.

Tras 14 fechas disputadas, Everton logró una gran remontada tras un inicio complicado y actualmente se encuentra cuarto con 22 unidades, mientras que Palestino se posiciona séptimo con 21 puntos, por lo que será un encuentro atractivo entre dos equipos que pelean en lo más alto del certámen.

¿Dónde y cómo ver en vivo Everton vs Palestino?

El encuentro entre Ruleteros y Baisanos será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la televisión, además de que también contará con transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Palestino?

Fecha: Sábado 13 de junio.

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

Árbitros de Everton vs Palestino

Árbitro central: José Cabero.

1er asistente: Alan Sandoval.

2do asistente: Hernán Banda.

4to árbitro: Nicolás Gamboa.

VAR: Cristián Galaz.

AVAR: Claudio Urrutia.

¿Cómo llegan Everton vs Palestino?

Ambas escuadras fueron eliminadas de la Copa de la Liga y disputaron la última fecha de la fase de grupos, ambos jugaban en el Grupo C. Everton venció a Limache por la cuenta mínima y Palestino cayó por 2-1 ante O’Higgins en condición de visita.

Ya ligado en el Campeonato Nacional 2026, la escuadra ruletera consiguió una tremenda victoria de visita ante O’Higgins por la fecha 14 del certamen. Con este resultado, Everton logró trepar a la cuarta posición con 22 unidades.

Por su parte, Palestino disputó una nueva edición del Clásico de Colonias ante Audax Italiano. El choque entre Baisanos e Itálicos terminó en igualdad sin goles. Con este empate, los árabes se quedaron en la séptima posición con 21 puntos.

Formaciones probables para Everton vs Palestino

Posible formación de Everton: Esteban Kirkman; Vicente Fernández, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Claudio Baeza; Joaquín Moya, Benjamín Berríos; Lucas Soto; Alan Medina, Nicolás Montiel y Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto.

Posible formación de Palestino: Sebastián Pérez; Francisco Montes, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Jason León; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Gonzalo Tapia; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder. DT: Guillermo Farré.

Minuto a minuto de Everton vs Palestino