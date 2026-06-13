Costa de Marfil y Ecuador se miden este domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Filadelfia por el Grupo E del Mundial 2026. Ambas selecciones comparten grupo con Alemania y Curazao.

El combinado africano regresa a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia con un equipo que mezcla experiencia, potencia física y jóvenes talentos. Tras ganar la Copa de África el 2023, ahora el objetivo es hacer un buen papel en uno de los grupos más competitivos del torneo.

Por su parte, los ecuatorianos llegan en un gran momento. Con una de las mejores generaciones de su historia, la Tri enfila 19 partidos sin perder, siendo su última derrota en septiembre de 2024. Clasificada como la segunda mejor selección de Conmebol, buscará una participación histórica en la cita planetaria.

¿Qué canal transmite Costa de Marfil vs Ecuador EN VIVO?

El cruce entre Costa de Martil y Ecuador se transmitirá en Chile a través de la televisión abierta, TV de pago y también por plataformas de streaming.

TV abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Ecuador?

Costa de Marfil vs Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Filadelfia.

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Hora: 19:00 horas de Chile

Estadio: Filadelfia

El encuentro entre africanos y sudamericanos es válido por el Grupo E del Mundial 2026.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Ecuador ONLINE por streaming?

El partido de Costa de Marfil vs Ecuador se transmitirá online a través de distintas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Disney+ Premium

Para poder sintonizar el partido debes tener una suscripción activa en alguna de estas plataformas.

¿Dónde ver GRATIS Costa de Marfil vs Ecuador?

El compromiso entre Costa de Marfil y Ecuador tendrá transmisión gratuita en Chile a través de Chilevisión. Además, se podrá seguir en DSports y en las plataformas de streaming de DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

¿Cómo está el Grupo E del Mundial 2026?

Costa de Marfil vs Ecuador será el segundo partido del Grupo E, por lo que entrarán a la cancha sabiendo el resultado del Alemania vs Curazao.