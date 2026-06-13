Datos Clave Los Baisanos se quedan con el triunfo: Palestino le ganó de visita a Everton por 1-2. Tino Tino al podio: Palestino logró alcanzar a Coquimbo Unido en puntaje y es tercero de la división con 24 unidades. Ruleteros dejan escapar el segundo lugar: Everton no aprovecha la igualdad de los Piratas y se estanca en la quinta posición con 22 puntos.

Everton cayó en condición de local ante Palestino en el Estadio Sausalito por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026. Con una gran participación de César Munder, los Baisanos lograron una importantísima victoria en Viña del Mar, y consiguieron trepar a la tercera posición de la división momentáneamente.

Con este resultado, los Ruleteros se estancan en la quinta posición con 22 unidades y dejan escapar la posibilidad de superar en puntaje a Coquimbo Unido, que empató en el duelo previo. Por su parte, Palestino igualó en puntaje a los Piratas, y momentáneamente es tercero con 24 puntos.

Los goles de Everton vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Para la sorpresa del público del Estadio Sausalito, fue la escuadra visitante quien tuvo el protagonismo durante los primeros minutos del encuentro, y lograron la apertura del marcador a los 20′ minutos del primer tiempo. El extremo izquierdo, César Munder, se sacó a la defensa ruletera por la banda, sacó un centro preciso que Bryan Carrasco conectó de cabeza para el primero de loa visita.

En una ráfaga de ataques por parte de los Baisanos, encontraron el segundo gol dos minutos después, tras un contraataque nuevamente comandado por Munder, quien remató, recuperó el rebote que dejó el arquero de Everton y asistió a Nelson Da Silva, que solamente tuvo que entregar un pase a la red para aumentar la ventaja árabe en Viña del Mar.

Para el segundo tiempo, Everton salió con un juego más ofensivo, con la necesidad de encontrar la igualdad y encontró el descuento a los 47′ minutos, tras un centro que quedó en el área chica y el atacante Nicolás Montiel empujara el balón para el primero de los locales.

Estadísticas de Everton vs Palestino

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 15 Everton CD 1 2 Half Time : 0 2 Finalizado Palestino Nicolas Montiel 48′ Nicolas Baeza 5′

Nicolas Montiel 42′ Bryan Carrasco 20′

Bryan Carrasco 20′ Nelson Da Silva 22′ Jason Leon 38′

Jason Leon 38′ Francisco Montes 55′

Francisco Montes 55′ Sebastian Perez 67′

Sebastian Perez 67′ Vicente Espinoza 74′

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Palestino?

Tanto Everton como Palestino tendrán que debutar la semana entrante por la fecha 3 de la Copa Chile 2026. La escuadra ruletera deberá recibir por el Grupo B a San Luis de Quillota, en un duelo que se jugará el próximo sábado 20 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Sausalito.

Por su parte, los Baisanos debutarán de visitante ante Magallanes en un duelo válido por el Grupo G. El encuentro entre Palestino y el Manojito de Claveles se disputará también el próximo sábado 20 de junio, pero iniciará a las 12:30 horas y se jugará en el Estadio Municipal de San Bernardo.