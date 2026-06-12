El Mundial 2026 llegó a Toronto, donde Canadá debutó en el Estadio Nacional frente a Bosnia y Herzegovina en un partido muy táctico. Los locales salieron a ganar por las bandas y los balcánicos supieron aguantar bien.

Canadá y Bosnia en tablas

Canadá empezó arrollando a Bosnia y los balcánicos poco a poco fueron equiparando el partido. A los 21’ Jovo Lukić puso de cabeza a los canadienses y puso el 1-0 para los europeos.

La reacción local fue muy tardía. A los 79’ Cyle Larin toca el balón por primera vez en el partido y anotó un golazo con un giro que dejó con pesadillas a toda la defensa bosnia. El resultado final fue un 1-1 que no dejó conforme a los locales.

La tabla del Grupo B

Próximas fechas del Grupo B del Mundial 2026

Sábado 13 de junio:

15:00 Catar vs Suiza

Jueves 18 de junio:

15:00 Suiza vs Bosnia y Herzegovina

16:00 Canadá vs Catar

Miércoles 24 de junio:

15:00 Suiza vs Canadá

15:00 Bosnia y Herzegovina vs Catar

¿Quiénes son favoritos en el Grupo B del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Suiza es el gran favorito para ganar el Grupo B y avanzar a la ronda de 32. El segundo en las preferencias es Catar y no proyectan que avance un tercero en esta zona.