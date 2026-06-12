Canadá tuvo su histórico debut como anfitrión de una Copa del Mundo frente a Bosnia y Herzegovina con un empate 1-1 por el Grupo B. La previa contó con un show de lujo, pero en la cancha las cosas no salieron como lo esperaban los aficionados norteamericanos.

El elenco balcánico, que llegaba con el gran pergamino de eliminar a Italia, supo frenar el ímpetu canadiensey también quedó con gusto a poco en su primer partido en el Mundial 2026.

La estocada de Bosnia

El héroe para los balcánicos fue Jovo Lukić, el delantero aprovechó la única licencia defensiva de Canadá en el primer tiempo. Un lanzamiento de esquina a favor terminó con dos cabezazos en el área cansdiense y el último fue de Lukić, quién puso el 1-0 para Bosnia y Herzegovina a los 21 minutos de juego.

El resto del partido tuvo un alto contenido emocional, con el público empujando al conjunto local

Canadá despertó tarde

Cuando parecía que Bosnia se llevaba un triunfazo como botín, apareció una de las figuras canadienses. A los 79’ Cyle Larin recibe el balón en el área balcánica, pero en un giro dejó al central atrás y fusiló al meta bosnio para igualar la cuenta y dejar el 1-1 definitivo.

El segundo duelo de este grupo se juega este sábado 13 de junio a las 15:00 y enfrentará a Catar y Suiza.

Canadá vs Bosnia y Herzegovina, minuto a minuto

La previa del Canadá vs Bosnia y Herzegovina

El técnico Jesse Marsch lleva a sus hombres con la presión y la ilusión de los locales. El gran interrogante es Alphonso Davies: el lateral del Bayern Múnich sufrió una lesión en los isquiotibiales izquierdos en las semifinales de la Champions League ante el PSG y llegó al torneo contra el cronómetro. Fue convocado pese a no estar al 100%, pero su presencia en el once inicial sigue siendo incierta. En su ausencia, Richie Laryea ocuparía el carril zurdo y el peso ofensivo recaería en el dúo Jonathan David–Cyle Larin, atacantes con rodaje europeo que han promediado 38 goles combinados en la temporada 2025-26.

Bosnia y Herzegovina, no es un equipo para subestimar. Clasificó al Mundial eliminando a Italia en los playoffs UEFA, una de las hazañas más impactantes de la fase de clasificación europea. Su esquema 4-4-2 es sólido: la dupla Ermedin Demirovic–Edin Džeko en ataque puede hacer daño a cualquier defensa, y el mediocampo con Benjamin Tahirović y el veterano Ivan Bašić tiene la experiencia suficiente para controlar el juego en tramos.

En cuanto al historial, Canadá y Bosnia jamás se han enfrentado en una Copa del Mundo. Las casas de apuestas favorecen levemente al local, con una predicción mayoritaria de Canadá 1-0 o 2-1 ante Bosnia, aunque los analistas advierten que la experiencia internacional bosnia puede inclinar la balanza en cualquier momento.

Formaciones de Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Probable formación de Canadá:

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné y Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Probable formación de Bosnia y Herzegovina:

Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Senad Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Bašić, Benjamin Tahirovic, Amar Memić; Jovo Lukić y Ermedin Demirovic.

¿Dónde ver Canadá vs Bosnia y Herzegovina en vivo?

El duelo se disputará este viernes 12 de junio a las 15:00 horas de Chile en el BMO Field, Toronto. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y DGO. El árbitro del encuentro es el argentino Facundo Tello, con Hernán Mastrangelo como VAR.