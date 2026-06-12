Datos Clave Nuevo entrenador: Jorge Sampaoli es el nuevo DT de Talleres en reemplazo de Carlos Tevez. Récord salarial: Firmó por 18 meses y será el DT mejor pagado en la historia del club. La versión del club: El presidente Andrés Fassi aseguró que no llegó por dinero sino por dejar un legado.

Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba y lo hará rompiendo un récord: será el director técnico mejor pagado en la historia del club. El estratega de 66 años firmó por 18 meses, hasta diciembre de 2027, para reemplazar a Carlos Tevez. Pese a ese dato, su presidente salió a aclarar que el dinero no fue lo que lo trajo.

El nombre pesa para el fútbol chileno, porque Sampaoli dirigió a la Universidad de Chile y a La Roja, con la que ganó la Copa América 2015, y ahora llega a un Talleres con tres chilenos en el plantel: Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto. Pero el foco se lo lleva otra cosa: la cifra que paga el club por uno de los técnicos más caros que ha pasado por Sudamérica.

¿De verdad Sampaoli no vino por dinero?

Eso es lo que sostiene su presidente. En diálogo con Cadena 3, Andrés Fassi evitó dar cifras pero fue tajante: “Las cláusulas y los contratos son confidenciales, lo que sí puedo decir es que Sampaoli no vino a Talleres por dinero. Es un esfuerzo importante que hace el club y también un esfuerzo importante que hizo él para venir”. El dirigente apuntó a otra motivación: “Quiere dejar un legado en Talleres y quiere que su sello quede en el fútbol argentino”.

La frase, sin embargo, contrasta con la trayectoria económica del casildense. Sampaoli ni siquiera era la primera opción de la dirigencia, ya que el elegido inicial era Martín Anselmi, pero igual el club hizo el esfuerzo para sumarlo y convertirlo en su técnico mejor pagado de todos los tiempos.

¿Cuánto dinero ha ganado Sampaoli?

En Al Aire Libre hicimos una estimación, y Sampaoli acumuló cerca de 21 millones de dólares solo en indemnizaciones por despido durante la última década, una cifra muy por encima de lo habitual para un entrenador. En su reciente paso por el Atlético Mineiro de Brasil percibía un salario cercano a los 3,5 millones de dólares anuales, que lo ubicaban entre los mejor remunerados del continente.

Esa relación con el dinero tampoco ha estado libre de polémica. En 2020 trascendió que seguía cobrando su sueldo en el Mineiro mientras a los jugadores se les adeudaban meses, y de su última salida quedó pendiente una demanda millonaria por la indemnización pactada. Con ese historial, la llegada de Sampaoli al fútbol argentino como el mejor pagado de Talleres mantendrá el debate abierto, más allá de que Fassi insista en que su técnico llegó por gloria y no por billetera.