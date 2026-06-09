En la recta final de un proceso de búsqueda que tomó días, Talleres de Córdoba cerró a Jorge Sampaoli como su nuevo entrenador. El acuerdo que une al casildense con la T cordobesa tiene una duración de 18 meses, lo que significa que estará vigente hasta diciembre de 2027, según confirmó Bolavip. Con su llegada, Sampaoli dirigirá por primera vez a un equipo de la máxima categoría de su país.

La contratación implica directamente el futuro de tres chilenos en el plantel cordobés: Bruno Barticciotto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza. La interrogante que abre el arribo de Sampaoli es si los tres tendrán cabida real en su esquema, considerando que el DT tiene una historia de oncenas rotativas y decisiones que no siempre priorizan el factor institucional.

¿Por qué Sampaoli se impuso sobre Anselmi?

Durante días, el nombre que circuló con fuerza en los medios cordobeses fue el de Martín Anselmi, el entrenador argentino que pasó fugaz por Unión La Calera en el fútbol chileno antes de proyectarse en Independiente del Valle, Cruz Azul, el Porto de Portugal y, brevemente, Botafogo de Brasil. Varios portales argentinos llegaron a dar por hecha su contratación con la T. Sin embargo, la negociación tomó un giro inesperado que terminó con la opción de Anselmi descartada y el exentrenador de la Universidad de Chile como el elegido de Andrés Fassi, el dueño del club.

El periodista Pablo Paván detalló en X cómo se vivió el día clave: “Pasó todo el día en el predio. El club busca un proyecto a largo plazo y a él le seduce esa idea y la de dirigir en el país por primera vez en primera división”. La frase explica no solo el sí del técnico, sino también el horizonte de los 18 meses: Talleres no quiso a alguien de paso, quiso a alguien con una razón extra para quedarse.

Jorge Sampaoli pasó todo el día en el predio de Talleres. El club busca un proyecto a largo plazo y a Sampaoli le seduce esa idea y la de dirigir en el país por primera vez en primera división. El primer encuentro con los directivos fue positivo. — Pablo Paván (@pablitopavan) June 8, 2026

¿Cómo llega Sampaoli a Córdoba?

El historial de Sampaoli en Argentina carga con el peso de Rusia 2018: fue el DT de la Albiceleste en un Mundial donde el equipo pasó de fase de grupos con sufrimiento y gracias a un gol de Marcos Rojo, para luego caer ante Francia en octavos. Esa recuerdo no se borró en el país, y el recibimiento en Córdoba estará lejos de ser una luna de miel.

Fuera del contexto argentino, el casildense sumó credenciales importantes: fue el artífice del mejor ciclo de La Roja en décadas, conquistando la Copa América 2015 en Chile, y luego dirigió a clubes como el Sevilla, el Marsella y el Flamengo, donde tuvo resultados dispares pero siempre con identidad táctica clara.