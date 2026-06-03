Datos Clave Fiebre mundialera: El DT de 66 años fue sorprendido en un centro comercial de Barra da Tijuca, Río de Janeiro, intercambiando láminas del álbum Panini junto a decenas de coleccionistas. Postura crítica: Pese a sumarse a la colección, el estratega recientemente criticó con dureza la organización del Mundial 2026 en Norteamérica, argumentando motivos políticos y bélicos. Futuro incierto: Sampaoli continúa sin club y radicado en Brasil: sonó para asumir la selección de Marruecos pero la opción se enfrió.

Alejado de la tensión de los vestuarios de primer nivel, Jorge Sampaoli volvió a hacer noticia por una situación completamente ajena a la táctica. El extécnico de las selecciones de Chile y Argentina se encuentra sin club y radicado en Río de Janeiro desde febrero, mes en el que dejó de manera definitiva la banca del Atlético Mineiro. Pese a su inactividad deportiva, su nombre se tomó las redes sociales tras protagonizar una llamativa y relajada escena familiar en Brasil.

¿Qué hacía Jorge Sampaoli intercambiando láminas en Río de Janeiro?

La imagen tardó apenas unos segundos en explotar y volverse viral a través de plataformas como Twitter e Instagram. En los registros, difundidos inicialmente por la cadena CNN Brasil, se puede ver al estratega participando como un hincha más en un centro comercial al aire libre ubicado en la zona oeste de la ciudad carioca.

Acompañado por León, su hijo de seis años, el casildense participó activamente en el masivo trueque de cromos del portafolio Panini de la próxima cita planetaria. En una escena que contrastó totalmente con su habitual perfil hiperactivo al borde de la cancha, Sampaoli se dedicó a permutar láminas del Mundial 2026 con niños y padres, sumándose a la fiebre coleccionista, aunque los reportes locales no lograron precisar si el DT consiguió la más codiciada: la de Lionel Messi.

Esta aparición pública, empujada por la afición de su hijo, se da en un contexto particular. Hace pocos días, el estratega habló con Radio La Red y criticó duramente la realización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El técnico afirmó de manera tajante que no debería ver este torneo “por el genocidio y por la guerra”, aludiendo directamente a la intervención norteamericana en el conflicto de Medio Oriente.

Acabei de presenciar uma das cenas mais aleatórias da minha vida:



Simplesmente Jorge Sampaoli em uma rodinha de troca de figurinhas no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ftMXnW3u0Q — Que Jogada! (@QueJogadaQJ) June 2, 2026

Sampaoli fue captado en una jornada de intercambio de láminas en Brasil / CNN Brasil

Su futuro: Descartado en La Roja y su fallido arribo a Marruecos

Más allá del relajo familiar y la fiebre por el álbum, el futuro deportivo del adiestrador sigue siendo una incógnita. El casildense sabe de sobra lo que es vivir un Mundial desde la banca: en Brasil 2014 dirigió a La Roja (quedando eliminados en octavos tras el recordado travesaño de Mauricio Pinilla en el último minuto del alargue) y en Rusia 2018 comandó a Argentina, corriendo exactamente la misma suerte ante Francia. De hecho, su nombre sonó con fuerza recientemente para asumir la selección de Marruecos y decir presente en la próxima cita de Norteamérica, pero las negociaciones finalmente no prosperaron.

A nivel de clubes, su opción en Boca Juniors también se enfrió en las últimas horas. Tras la desvinculación de Claudio Úbeda, el representante de Sampaoli se acercó al Consejo de Fútbol xeneize, pero la dirigencia argentina habría fijado a Gustavo Costas como su principal candidato.

Mientras define dónde dirigirá, un retorno a Chile quedó descartado por la propia ANFP. Si bien su nombre volvió a aparecer en el radar de la selección, el gerente de selecciones, Felipe Correa, aterrizó los rumores. “Tengo una valoración muy grande del trabajo que hizo Jorge (…) pero creo que los momentos y los procesos tienen su propio timing, y en ese sentido creo que hoy día necesitamos algo distinto. La búsqueda está orientada en otro lugar”, sentenció el ejecutivo en diálogo con El Deportivo.

Pese al portazo federativo, el DT aprovechó sus recientes apariciones en los medios para recordar con absoluta nostalgia su paso por nuestro país. Sin tapujos, Sampaoli catalogó como el momento más importante de su carrera la etapa en la que levantó la Copa Sudamericana de manera invicta con Universidad de Chile y la histórica Copa América con el “Equipo de Todos”, destacando que en ambos procesos logró impregnar una “idea completamente agresiva, decidida y sin complejos”.