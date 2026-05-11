Este fin de semana se desató la locura por el Álbum Panini del Mundial 2026 en Chile. Miles de coleccionistas abarrotaron diversas tiendas y librerías en todo el país con el objetivo de conseguir alguno de los ejemplares y sus láminas.

Esta edición es la más grande de la historia: 980 láminas para las 48 selecciones participantes, cada sobre con 7 figuritas en lugar de las 5 clásicas, disponible en versiones tapa blanda y tapa dura Silver, Gold y Color.

Antes de abrir la billetera, conviene entender bien qué versión comprar y cuánto costará en serio completar el Álbum del Mundial.

¿Cuánto cuesta realmente completar el Álbum Panini Mundial 2026 en Chile?

Según Francisco Poch de Panini México, el coleccionista promedio necesita entre 140 y 150 sobres para completar las 980 láminas, siempre que complementes con intercambio de repetidas. La matemática es clara: 150 sobres a $1.100 = $165.000, equivalente a 3 cajas a $55.000; sumando el álbum en tapa blanda ($3.900), el estimado realista oscila entre $158.900 y $168.900.

Sin intercambio, el gasto puede subir hasta $330.000 o más, ya que se requeriría abrir cerca de 300 sobres para cubrir todas las láminas por probabilidad estadística. El álbum también incluye 14 láminas especiales Coca-Cola y el célebre “extra sticker” dorado de Messi, que aparece una vez cada 2.000 sobres según reveló el creador de contenido Alan Estrada tras visitar la fábrica Panini en Italia.

908 láminas tiene el Álbum del Mundial 2026 | © Imago

¿Dónde comprar el Álbum Panini 2026 en Chile y cuáles son los precios?

Hay cuatro versiones y dos caminos para conseguirlas. La tapa blanda vale $3.900 sola o $58.900 en pack con 50 sobres; las versiones de tapa dura Silver, Gold y Color solo se venden en pack con 50 sobres a $69.500 cada una. Si ya tienes álbum o solo quieres láminas, la caja de 50 sobres a $55.000 ($1.000 por sobre) es la opción más eficiente.Para comprar, los canales son tiendapanini.cl (despacho a todo Chile), falabella.com y tufans.com en línea; y los Puntos Panini físicos en Mall Plaza Tobalaba, Mall Plaza Vespucio Norte y Mall Plaza Oeste en Santiago, más quioscos y librerías adheridas a nivel nacional (listado en tiendapanini.cl/puntos-de-venta). En los últimos días varios coleccionistas reportaron retrasos en despachos y quiebres de stock, por lo que se recomienda retirar en un Punto Panini físico.