Datos Clave Ofensiva en tribunales: Jorge Sampaoli demanda al Atlético Mineiro por más de 1.800 millones de pesos chilenos tras pagar solo una de las cuotas pactadas. Breve estadía: El casildense fue cesado del cuadro brasileño en febrero de 2026 tras registrar solo cinco meses en el cargo debido a la irregularidad deportiva. Opción en Norteamérica: El campeón de América con Chile fue formalmente ofrecido para asumir la banca de uno de los clubes con mayor billetera en México.

Jorge Sampaoli vuelve a remecer el panorama futbolístico del continente con una doble e impactante trama que mezcla millones en tribunales y un posible e inesperado regreso al alto rendimiento. A casi tres meses exactos de haber puesto fin de manera anticipada a su segundo ciclo en el fútbol brasileño, el histórico exentrenador de la Selección Chilena activó una fuerte contraofensiva legal por millonarios incumplimientos en su indemnización, en paralelo a que su carpeta comenzó a tomar una inusitada fuerza para debutar en una competitiva liga de Norteamérica de cara al segundo semestre de 2026.

¿Por qué Jorge Sampaoli demandó al Atlético Mineiro en Brasil?

La bomba estalló en Belo Horizonte tras una revelación del prestigioso medio GloboEsporte, confirmando que el casildense acudió formalmente ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de Brasil para exigir una drástica sanción financiera contra su exequipo. El conflicto se originó luego de que la dirigencia del “Galo” decidiera rescindir en febrero de 2026 el vínculo que los unía originalmente hasta diciembre de 2027, esto a raíz de una opaca campaña de 31 partidos que incluyó la pérdida de la final de la Copa Sudamericana ante Lanús y un pésimo arranque en el Brasileirao.

Tras la salida, ambas partes negociaron una multa rescisoria total de 10 millones de reales (cercana a los 1.800 millones de pesos chilenos), la cual se acordó pagar de forma diferida en 15 cuotas mensuales de 666 mil reales. Sin embargo, los abogados del DT constataron que el club brasileño solo abonó la primera cuota inmediatamente después del despido y congeló los depósitos restantes. Ante esto, el técnico recurrió a la CNRD —órgano especializado de la CBF y la FIFA diseñado para resolver litigios de forma rápida sin pasar por la justicia ordinaria— para forzar el pago íntegro de la deuda.

Con esta nueva acción legal, Sampaoli estira su extenso historial de millonarias salidas: ya percibió cerca de 2 millones de dólares tras dejar La Roja en 2016, 1.5 millones de la divisa norteamericana al salir de Argentina en 2018 y un astronómico monto de 9 millones de dólares cuando finalizó su contrato con el Sevilla en 2023.

¿Cuál podría ser el próximo equipo de Jorge Sampaoli en 2026?

Mientras sus asesores legales dan la batalla en Brasil, el nombre de Jorge Sampaoli comenzó a sonar con fuerza en el mercado de fichajes de la Liga MX. De acuerdo con la información entregada por el periodista Germán García Grova, el técnico casildense fue formalmente ofrecido a la directiva de Rayados de Monterrey para asumir la vacante dejada en el banco por Nicolás Sánchez con miras al Torneo Apertura 2026.

El entorno de la escuadra mexicana se encuentra trabajando a contrarreloj para abrochar a su nuevo timonel. Aunque la gran prioridad de la dirigencia azteca sigue siendo el estratega Matías Almeyda, las complejas negociaciones provocadas por las altas pretensiones salariales del “Pelado” obligaron al club de Nuevo León a evaluar alternativas de peso internacional.

Sampaoli se mostró con total disposición de asumir el desafío en lo que significaría su primera experiencia profesional en México, buscando en la exigente competencia azteca la regularidad y estabilidad deportiva que le ha sido esquiva en sus recientes y turbulentos pasos por Europa y Sudamérica.