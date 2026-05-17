Datos Clave Cobro obligatorio: Los apoderados de las categorías infantiles deberán desembolsar una mensualidad para que los niños sigan compitiendo. Falta de infraestructura: Denuncian precarias condiciones en los recintos de entrenamiento, incluyendo camarines desprovistos de insumos básicos. Alerta gremial: El Sifup cuestionó con dureza la medida acusando una doble recaudación pensando en los futuros derechos de formación.

Una grave denuncia remece las estructuras del fútbol joven chileno en medio del desarrollo de la temporada 2026. A pesar de los esfuerzos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por regular y potenciar las divisiones inferiores del país, un histórico club de la capital encendió la polémica tras revelarse una drástica exigencia administrativa impuesta a las familias de sus futbolistas más jóvenes.

La medida, que obliga al pago inmediato de aranceles para asegurar la permanencia en las competencias oficiales, provocó la indignación masiva de los apoderados y la intervención directa del sindicato de futbolistas.

¿Qué pasa con las divisiones inferiores de Santiago Morning y el cobro a los apoderados?

La controversia estalló luego de una detallada investigación del programa La Hora de King Kong, donde se expuso que la dirigencia de Santiago Morning envió una notificación formal por correo electrónico a los padres de las categorías Sub-11, Sub-12, Sub-13 y Sub-14.

En el documento, la administración del cuadro bohemio estableció el cobro obligatorio de una mensualidad de 50 mil pesos a partir de este mes de mayo de 2026 para que los niños puedan continuar entrenando y defendiendo la camiseta de la institución en los torneos oficiales organizados por el ente rector de Quilín.

A través de denuncias públicas realizadas en la plataforma X, un grupo de apoderados manifestó su profunda molestia, acusando que la exigencia económica no condice con la paupérrima infraestructura que el club dispone para los cadetes. Según el relato de los afectados, los recintos de entrenamiento apenas cuentan con un camarín y un baño compartido entre jugadores y familiares, debiendo ser los mismos padres quienes financien insumos básicos como el papel higiénico. La molestia de las familias radica en la naturaleza impositiva del aviso, asegurando que aquellos niños cuyos padres no puedan costear el arancel mensual quedarán marginados de las canchas.

¿Qué dijo el Sifup sobre el cobro de mensualidades en los cadetes de Santiago Morning?

La situación escaló rápidamente hasta las oficinas del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). El organismo gremial alzó la voz para rechazar tajantemente la política implementada por la dirigencia del “Chago”, argumentando que este tipo de cobros desnaturaliza la labor de los clubes deportivos y vulnera el desarrollo de los deportistas en etapa de crecimiento.

Desde el Sifup explicaron que obligar a los familiares a costear los procesos formativos representa una irregularidad de fondo. La molestia radica en que, una vez que estos futbolistas completan sus años de preparación y logran dar el salto al profesionalismo, los clubes ejercen de igual forma el cobro de los denominados “derechos formativos” ante eventuales transferencias internacionales o firmas de contratos. Al exigir una mensualidad en el fútbol infantil, la institución estaría duplicando sus vías de recaudación a costa del esfuerzo económico de los apoderados, un escenario sobre el cual Santiago Morning aún no ha emitido una versión oficial.

El presente deportivo del Santiago Morning de Esteban Paredes en Segunda División

Este escándalo administrativo golpea al club en un momento de plena reestructuración deportiva. Tras sufrir el doloroso descenso de la Primera B la temporada pasada, el elenco microbusero se trazó la meta de retornar rápidamente al profesionalismo de plata bajo la conducción técnica del histórico goleador nacional Esteban Paredes, quien asumió el banco en marzo acompañado por Leonardo Monje y el preparador físico Hernán Torres. Pese a las dudas iniciales levantadas por el Colegio de Entrenadores respecto a su Licencia Pro Conmebol, el estratega cerró definitivamente la polémica exhibiendo sus credenciales al día y enfocándose de lleno en revertir un arranque de torneo sumamente complejo.

En lo estrictamente futbolístico, el “Chago” ha vivido un camino de dulce y agraz en el Grupo B de la Segunda División de Chile. Tras encadenar una preocupante racha de compromisos sin abrazos —marcada por caídas ante Colchagua, Provincial Osorno y General Velásquez, además de un pálido empate 1-1 frente a Lota Schwager—, la escuadra de Paredes logró enmendar el rumbo de forma consecutiva. La V negra se sacudió la falta de finiquito con una sólida victoria por 3-1 en su visita a Deportes Linares el pasado 26 de abril, triunfo que revalidó el pasado domingo 3 de mayo al derrotar por la cuenta mínima a Deportes Rengo en calidad de local.

Con estos resultados, Santiago Morning logró escalar de forma transitoria hasta la tercera posición del Grupo B con 7 unidades, respirando aliviado de cara al exigente receso liguero. Los pupilos de Esteban Paredes ya proyectan lo que será su próximo gran desafío en la categoría, programado para el domingo 24 de mayo a las 16:00 horas, donde deberán trasladarse hasta el sur para enfrentar al actual líder invicto del grupo, Colchagua.