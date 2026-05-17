Datos Clave Goleador de raza: Felipe Raipán es la gran novedad alba tras registrar un impresionante “póker” de tantos en el Fútbol Joven. Pizarra remecida: Fernando Ortiz moverá el esquema habitual y parará una línea de tres con Arturo Vidal en la retaguardia. Retorno médico: El volante Claudio Aquino logró infiltrarse de última hora y esperará su oportunidad en el banco.

Colo Colo afronta una jornada que puede ser un verdadero punto de inflexión en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2026. Tras la caída de su más cercano escolta, Deportes Limache, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz tiene la opción matemática de estirar su diferencia en la cima de la tabla de posiciones si logra amarrar los tres puntos en el Estadio Monumental. Sin embargo, la previa del trascendental compromiso quedó marcada por un sorpresivo golpe de timón en la lista de concentrados, donde el estratega argentino decidió citar de emergencia a una de las máximas promesas del fútbol joven albo.

¿Quién es Felipe Raipán, la gran sorpresa de Colo Colo vs Ñublense?

La gran novedad en la nómina de 21 futbolistas entregada por el cuerpo técnico es Felipe Raipán, un joven centrodelantero que vive su primera experiencia con el plantel de honor. El atacante es categoría 2010 y forma parte activa de la categoría Sub-16 del club, donde se ha alzado como el máximo artillero exclusivo del certamen juvenil con ocho anotaciones en la presente temporada. El oriundo de Pucón llamó la atención inmediata del “Tano” Ortiz tras despachar una extraordinaria presentación ante Unión Española, compromiso donde convirtió cuatro de los cinco goles de su escuadra.

A sus 16 años de edad, en el Monumental coinciden en que sus condiciones físicas lo proyectan como una alternativa sumamente interesante para el futuro del club. Con una estatura de 1.79 metros, Raipán rompe el molde tradicional de los atacantes formados en Macul gracias a sus dotes atléticos. De acuerdo con las descripciones del medio partidario DaleAlbo, el estratega se encandiló con sus características específicas en el área chica:

“Es un nueve que tiene buen cabezazo y destaca por su velocidad”, detallaron desde la interna del Fútbol Joven del Cacique. La irrupción del juvenil en la nómina final se estructuró a raíz de la sensible baja médica de Maximiliano Romero, quien quedó descartado para este fin de semana debido a un edema en el aductor de su pierna izquierda.

La formación de Colo Colo vs Ñublense

Más allá de la sorpresiva presencia de Raipán en el banco de suplentes, Fernando Ortiz sacudirá la pizarra táctica para lavar la imagen del equipo tras el último traspié sufrido en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido. El director técnico trasandino ordenó el retorno a la línea de tres defensores en el fondo, posicionando a Arturo Vidal como el último hombre y líbero del bloque defensivo. Esta modificación relegó directamente al banco de suplentes al canterano Francisco Marchant tras su pálido cometido en la Cuarta Región.

A su vez, la alineación ratificó la recuperación de última hora del mediocampista Claudio Aquino. Si bien en Pedrero se encendieron las alarmas por una sinovitis y un leve edema óseo en su rodilla izquierda, los informes apuntan a que el volante respondió de forma óptima a un proceso de infiltración médica, logrando sumarse a las prácticas de última hora para ganarse un lugar entre las alternativas, cediendo su puesto titular a Álvaro Madrid.

De no mediar inconvenientes de última hora, la alineación estelar del Popular contempla a Gabriel Maureira bajo los tres palos; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la retaguardia; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en la zona media; para dejar en delantera al juvenil Leandro Hernández junto al argentino Javier Correa.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Ñublense y qué canal transmite el partido?

El encuentro válido por la duodécima fecha del torneo de Primera División se disputará este domingo 17 de mayo, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. El arbitraje principal estará a cargo del juez Mathías Riquelme, asistido desde las casetas del VAR por Miguel Araos. La transmisión oficial para todo el territorio nacional estará a cargo de las señales televisivas de TNT Sports Premium, mientras que la cobertura digital por streaming se podrá seguir en vivo mediante la plataforma Max.