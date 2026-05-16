Datos Clave Vuelco táctico: Fernando Ortiz abandona el 4-3-3 y rearma el esquema 3-5-2 con Javier Correa como único referente de área. Fichaje congelado: Independiente tasó el pase de Luciano Cabral en una cifra inalcanzable de 3,5 millones de dólares. Próximo partido: El Cacique recibe a Ñublense este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Colo Colo afronta un fin de semana de profundas definiciones futbolísticas e institucionales con la misión de sacudirse el polvo tras el tropiezo copero en el norte. El plantel dirigido por Fernando Ortiz saltará este domingo a la cancha del Estadio Monumental con la obligación reglamentaria y deportiva de sumar de a tres para sostener su condición de líder exclusivo del Campeonato Nacional. La pálida imagen ofensiva mostrada en la Región de Coquimbo caló hondo en el cuerpo técnico, gatillando una transformación total en la propuesta táctica para contrarrestar a un rival de cuidado que llega a Santiago con un registro impecable en calidad de forastero.

Paralelamente, las carpetas de la gerencia deportiva comenzaron a chocar con la realidad del mercado internacional. Los planes iniciales de Blanco y Negro para incorporar piezas de jerarquía en el mediocampo sufrieron un severo freno económico desde Argentina, obligando a la dirigencia a recalcular los esfuerzos de cara al invierno. Entre fórmulas de emergencia en el césped, retornos médicos controlados y una crucial cumbre gubernamental programada para delinear el retorno del público visitante en los clásicos del segundo semestre, el Cacique vive un sábado clave para el destino de su temporada 2026.

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