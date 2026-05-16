Datos Clave Dos lesiones preocupan a Garnero: Fernando Zampedri y Clemente Montes fueron retirados del partido por lesión. Los lamentos del Dt por sus jugadores: “No nos dejan muy tranquilos las lesiones. Espero que no sean muy graves” Clemente Montes le da un respiro a Garnero: El atacante señaló que solo fue un golpe y estará a disposición del entrenador.

Universidad Católica se va con un sabor agridulce de Quillota, ya que logró una importante victoria ante el escolta de la competición, Deportes Limache, y trepa a la tercera posición del Campeonato Nacional 2026. Las malas noticias para los Cruzados se vieron en el desarrollo del encuentro, debido a las lesiones de dos de sus figuras en ofensiva.

Se trata de Fernando Zampedri y Clemente Montes, quienes salieron lesionados del encuentro. El Toro tuvo que ser retirado en el primer tiempo por un traumatismo cráneo nasal que le impidió seguir en el compromiso, y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Por su parte Montes sufrió un choque en el final del encuentro con el arquero local Matías Bórquez, y tuvo que ser retirado en camilla. Las dos lesiones encienden las alarmas en los Cruzados, que tienen una semana vital de cara al segundo semestre.

🤕⚽🛡 Pronta recuperación, Toro



Fernando Zampedri no pudo continuar en este #MatchdaySábado, tras recibir un rodillazo fortuito en su rostro tras una jugada en la visita de #LosCruzados a Deportes Limache.



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Garnero lamenta las lesiones de Montes y Zampedri

Tras el pitazo final en el Estadio Lucio Fariña, el técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, se acercó a los micrófonos de TNT Sports, donde fue consultado por sus dos figuras que salieron lesionados del encuentro ante Limache. Ante la pregunta, el entrenador de los cruzados mostró su preocupación por las sensibles bajas en su sector ofensivo.

“Los accidentes de Fernando y Clemente no nos dejan muy tranquilos. Espero que no sean muy graves ninguno de los dos. Hablé con Fer (Zampedri), lo ví consciente pero con la cara bastante dañada. Ojalá que no signifique ningún inconveniente para poder contar con él”, indicó Garnero, mostrando su preocupación por los dos delanteros, quienes son fundamentales en su esquema.

Montes le da un respiro a Garnero

Clemente Montes se acercó a los micrófonos de TNT Sports tras ser considerado como el jugador del partido, y para la suerte del entrenador trasandino, el extremo derecho de los cruzados señaló que sufrió un golpe un tendón de su rodilla, pero que no pasó nada grave y estará a disposición del DT para los próximos encuentros de Universidad Católica.

Cabe destacar que los dos próximos duelos de Universidad Católica son fundamentales, tanto para la competencia nacional como internacional. El próximo jueves 21 de mayo enfrenta a Bercelona SC por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026, mientras que el próximo domingo se mide ante Colo Colo por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. Ambos duelos serán disputados en el Claro Arena, y Daniel Garnero necesita a sus mejores piezas para los dos partidos claves de cara al segundo semestre.